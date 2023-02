Otra huelga sanitaria en Navarra: enfermeros y fisioterapeutas convocan para el 28 de febrero

El sindicato Satse ha convocado en Navarra una huelga de profesionales de enfermería y fisioterapia para el próximo 28 de febrero y ha acusado al director general de Salud, Carlos Artundo, de no incluir las propuestas del sector en la reunión de la mesa general de función pública. Ha criticado que el “acuerdo verbal” alcanzado con Salud “no se ha visto reflejado en las propuestas presentadas” en este espacio, y ha señalado que no descarta seguir con movilizaciones “si no se sientan a negociar responsablemente nuestras propuestas para poner fin a nuestros agravios y el empeoramiento de nuestras condiciones laborales”.

El Gobierno de Navarra llega a un acuerdo con el Sindicato Médico para suspender la huelga

Más

Así lo ha anunciado la secretaria autonómica del sindicato, María José Algarra, al final de una manifestación que ha recorrido este sábado las calles de Pamplona. La movilización ha partido a las 12.00 horas desde el centro de salud del barrio de San Jorge precedida por una pancarta con el lema 'Queremos cuidarte con dignidad'. También se ha podido ver otra pancarta con el mensaje 'Salvemos la Atención Primaria'. Los manifestantes portaban globos verdes así como carteles con reivindicaciones como 'Más enfermeras y enfermeros', 'Sustituciones 100%', 'Más plazas de especialista' o 'Jubilación anticipada voluntaria'.

El 28 de febrero, NOS VAMOS A LA HUELGA!!! La administración va a cumplir a las buenas o a las malas!! #ExigimosSoluciones!! pic.twitter.com/OnlI2eHgxT — SATSE-NAVARRA (@SATSECFNavarra) 18 de febrero de 2023

La movilización ha finalizado en el paseo de Sarasate frente al Parlamento de Navarra donde se han coreado consigna como 'Artundo, entiende, la enfermería no se vende' o 'Administración, discriminación'. En este lugar la secretaria autonómica de Satse ha leído un manifiesto en el que ha explicado que esta protesta “nunca ha estado vinculada a conseguir acuerdos con la Administración”. “Simplemente queríamos dejar patente el hartazgo” de la profesión enfermera “a lo largo de los últimos años y meses”, ha indicado

Ha asegurado que “la responsabilidad de asistir y cuidar a los pacientes son los que han evitado un descalabro absoluto de la asistencia durante estos años”. Sin embargo, ha criticado que, “a pesar de este esfuerzo, las distintas Administraciones no han compensado la carga y lastre que el sistema sanitario ha supuesto para enfermeras y fisioterapeutas” y “han abusado hasta límites dudosos de la capacidad enfermera”.

Ha exigido que se cumplan “todos los compromisos hechos con la profesión”. Ha reconocido que “se han conseguido dar pasos importantes pero quedan muchos por cumplir, compromisos de ahora y de siempre”. “Y no sólo porque estemos en periodo electoral” sino para que “los gobernantes y administraciones entiendan que la enfermería debe estar en el centro del modelo asistencial actual y futuro”, ha apostillado, según recoge Europa Press.

En este sentido, ha reclamado un cambio de modelo que sustituya al actual “ya obsoleto, medicalizado, excesivamente hospitalario, incapaz de dar respuesta al envejecimiento masivo de la población y al uso indiscriminado de los servicios sanitarios, al aumento de las enfermedades y las necesidades del ámbito sociosanitario” que está “abandonado en la actualidad”. Algarra ha destacado la necesidad de “un gobierno valiente, con visión a largo plazo, con experiencia en gestión sanitaria, que no esté guiado por intereses políticos y que apueste por un modelo que sea capaz de dar respuesta a esta difícil coyuntura”.

Y ha añadido: “[Defendemos un modelo que] priorice el desarrollo profesional de la enfermera acorde a sus funciones y competencias, respetando y mejorando sus condiciones laborales, eliminando todos y cada uno de los agravios comparativos, desarrollando puestos de especialidades enfermeras, favoreciendo el liderazgo y la gestión de los centros, estableciendo ratios adecuados de enfermera por pacientes, instaurando la jubilación anticipada, fomentando la verdadera conciliación familiar e implantando de una vez por todas el 'plan Bolonia' en función pública para que se nos reconozca de una vez que somos grado y debemos estar en el grupo A”.

Las mejoras, ha dicho, que “deben pasar a formar parte de las prioridades” del Gobierno de Navarra. “Hemos comprobado años atrás que las palabras y compromisos, tanto como los aplausos, caen siempre en saco roto”, ha lamentado Algarra. Sobre el acuerdo con el Sindicato Médico, entienden en Satse que va a “empeorar las condiciones laborales de enfermería”. “Si ya se ha pactado con los médicos que simplemente van a ver ellos 32 pacientes, nos preguntamos qué va a pasar” a partir del paciente 33, ha dicho.