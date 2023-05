Díaz aplaude la confluencia de la izquierda en Navarra y carga contra el “transfuguismo” del PP, que “es corrupción”

En 2015, Burlada, la quinta localidad en población de Navarra y un municipio del área metropolitana de Pamplona, se sumó a Madrid, Barcelona, Valencia o Cádiz y tuvo un alcalde de la izquierda a la izquierda del PSOE, Txema Noval. En 2019, ese espacio se presentó con tres marcas, Cambiando -la plataforma local de Noval-, Podemos e IU y triunfó Navarra Suma. En 2023, mientras es la derecha la que ha dividido su coalición y la actual alcaldesa de UPN, Ana Góngora, se enfrentará en las urnas a su colega de Gobierno del PP, en la izquierda cinco partidos e independientes como Noval van de la mano. Entienden que Navarra, de donde es la líder de Podemos y ministra Ione Belarra, que no ha acudido a la campaña local, es un ejemplo de confluencia de la izquierda. Y por eso, este viernes, la vicepresidenta Yolanda Díaz, que aspira a ello con la marca Sumar, ha elegido la Casa de Cultura de Burlada para su único acto en la comunidad foral.

Del orden de medio millar de personas se han dado cita en el mitin de Díaz. Incluso ha habido que habilitar una sala contigua para quienes no han cabido en el auditorio, otro centenar. No pocos han llegado mucho antes del inicio previsto, las 19.00 horas, un horario que no se ha cumplido. Algunos ni siquiera eran simpatizantes de los partidos de la coalición Contigo/Zurekin, que es el nombre de la marca de Podemos, IU, Batzarre, Berdeak Equo, Alianza Verde e independientes. En la puerta se han repartido chapas y folletos. El exterior del recinto estaba empapelado de carteles de Díaz con Begoña Alfaro, candidata en las elecciones forales y a la que han calificado como “próxima lehendakari”. Alfaro es la líder navarra de Podemos y fue la primera dirigente morada en apoyar abiertamente a Sumar.

Díaz, que ha completado ya la mitad de los actos que tenía previstos en estas elecciones municipales, forales y autonómicas, ha entrado ovacionada -“¡presidenta, presidenta!”- y abrazada a Alfaro. Ha hablado de pie, sin papeles, caminando con un micrófono en la mano. Ha arrancado llamando “Nafarroa” a Navarra, citando al escritor local Hasier Larretxea y apelando a la “España plurilingüe”. También ha agradecido el trabajo del consejero de Podemos en el Gobierno de María Chivite, Eduardo Santos, al que se ha referido como “Edu” en dos momentos. Más en harina política, ha sido clara: “Estoy aquí porque me dais buenas noticias. Habéis sabido caminar juntas. Vuestra trayectoria y el futuro va a permitir que demos una gran sorpresa en Navarra”.

En Navarra, ha criticado duramente que el PP intentara “comprar” a los dos diputados de UPN para que no saliera la reforma laboral, operación frustrada por el fallo de Alberto Casero. Lo ha calificado de “indecencia” y ha añadido que “el transfuguismo es una forma de corrupción”. Uno de ellos, Carlos García Adanero, es el candidato del PP en Pamplona. Ha culpado de ello, abiertamente, al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. También ha defendido los ERTE, la subida del 47% del SMI durante su estancia en el Gobierno central y que haya 20,8 millones de afiliados a la Seguridad Social, 9,7 millones de ellas mujeres, “una cifra histórica”. “Estamos en el Consejo de Ministros para defender el bien común de la gente. ¡Para esto sirve la política!”, ha gritado Díaz, constantemente interrumpida por los aplausos del público.

“Estamos convencidas de que teníamos que venir a Navarra a apoyar a Contigo”, ha señalado igualmente. Y ha seguido sin que la detuviera el llanto de un bebé: “Estoy recorriendo España con varios actos al día. En cada lugar aprendo de vosotros y de vosotras. La gente quiere esto, que hablemos de sus problemas, que nos pongamos de acuerdo. Os pido que os movilicéis y que le demos una gran lección democrática a los tránsfugas del PP. Movilicemos a todos los trabajadores y trabajadoras de Navarra. Pido la derrota democrática a la derecha en Navarra, se llame como se llame esa derecha”.

FIdel Castro, Che Guevara y Julio Anguita

Alfaro ha arrancado su parlamento en gallego por Díaz, en catalán porque nació en Terrassa y en euskera por ser la “lingua navarrorum”. Y ha continuado en castellano lamentando no poder seguir con los saludos en árabe, en rumano y en todos los idiomas de los 110.000 extranjeros que viven en Navarra. Con citas a Antonio Machado, a Fidel Castro o a Bernardo Atxaga, ha agradecido el “paso adelante” de todos los partidos de la coalición. “Unidas somos más fuertes. Fuimos la primera comunidad del Estado en que logramos una unidad que sólo es el inicio de un grandísimo proyecto”, ha solemnizado. Contigo/Zurekin “va a tener un pie en las instituciones y otro en la calle”, ha agregado Alfaro, que lleva la semana laboral de cuatro días como una de sus medidas estrella y que ha criticado que la derecha emplee a las víctimas de ETA para obtener provecho en las urnas.

Carlos Guzmán, líder de IU -que a su vez integra al PCE, que tiene una organización común para Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra-, ha calificado a Díaz como “la mejor ministra de Trabajo de la historia” de España. Y ha asegurado que “después de las elecciones” todas las fuerzas de izquierdas navarras empujarán a Díaz para ser presidenta con Sumar y “reventar ese techo de cristal” que ha hecho que ninguna mujer sea jefa del Gobierno español. “Contigo/Zurekin es la izquierda atrevida”, ha clamado. En su intervención se ha dicho “heredero” de Julio Anguita y ha citado también al Che Guevara o a Miguel Hernández. “¡Hasta la victoria siempre! ¡Salud y república!”, ha exclamado. Txema Mauleón, dirigente de Batzarre y candidato en Pamplona, ha optado por invitar a la vicepresidenta a los Sanfermines.

En Burlada, por cierto, ya no se reparten 17 escaños como en 2019. El crecimiento demográfico como ciudad dormitorio de Pamplona ha elevado a 21 el número de concejales en liza. Noval ha dibujado un Burlada construido décadas atrás por asturianos, gallegos o extremeños y ahora por senegaleses, ecuatorianos o europeos del Este. El exregidor ha recordado que es “un pueblo que hace ocho años ya ensayó el modelo de unidad de la izquierda” con “éxito”. Pero, en 2019, “algunas personas volvieron a sus colores” partidistas. “Y así nos fue”, ha lamentado. “Pero después de la tormenta, en el cielo afloran los colores del arcoíris nuevamente”, ha clamado con la esperanza de volver a ganar las elecciones en este municipio de la comarca de Pamplona.

En el acto ha tomado la palabra también Eneko Larrarte, exalcalde de Tudela y en una situación similar a la de Burlada en relación con la derecha. Gobernó de 2015 a 2019. Ha dicho que allí Navarra Suma ha sido “trumpista” y ha tomado como modelos a Isabel Díaz Ayuso y a Sergio Sayas, el tránsfuga de UPN. Ha denunciado el “centralismo” de Navarra frente a la “periferia” olvidada en inversiones y proyectos. Larrarte, quien en un acto de izquierdas ha empleado la expresión “gracias a Dios”, ha recordado que Contigo/Zurekin tiene una quincena de candidaturas locales más allá de la de Pamplona. “Tenemos programa, equipos y candidatos. Vamos a apretar en la recta final. Somos la alternativa real”, ha señalado para finalizar su intervención.