Esparza asegura que UPN presidirá el próximo Gobierno de Navarra, pero no concreta si lo hará con Navarra Suma

El presidente de UPN, Javier Esparza, se ha mostrado convencido de que su partido liderará el Gobierno de Navarra tras las próximas elecciones forales a la vez que ha advertido de que, si lo vuelve a presidir María Chivite, “será con EH Bildu dentro” del Ejecutivo. “Votar al PSN es votar a EH Bildu”, ha aseverado. Eso sí, por el momento no ha detallado si lo hará dentro de Navarra Suma, la coalición que comparte con PP y Ciudadanos en Navarra.

Así lo ha afirmado en su intervención en un encuentro con afiliados y simpatizantes que el partido ha celebrado este sábado en la Ciudadela de Pamplona con motivo de que este sábado, 28 de mayo, quedarían 365 días para la celebración de las próximas elecciones forales y municipales, según informa Europa Press.

Esparza ha aprovechado la ocasión para presentar los datos de una encuesta del partido según la cual, en las próximas elecciones forales, UPN obtendría 17 parlamentarios (Navarra Suma, que agrupa a UPN, PPN y Cs tiene ahora 20 escaños), el PSN 10 (11 actualmente) y EH Bildu se colocaría como tercera fuerza de Navarra. Los regionalistas, según este sondeo, superarían en 11 puntos a los socialistas. Además, ha resaltado que Navarra Suma es un proyecto que “sigue muy vivo y las encuestas así lo dicen”.

Unos datos que contrastan con la encuesta que dio a conocer el pasado sábado María Chivite en el Comité Regional del PSN, según la cual UPN obtendría 14 escaños, el PSN 13 y EH Bildu 7. En opinión de Esparza, “los cocineros del PSN se han pasado con la sal y la pimienta” con la intención de “elevar la moral de sus militantes, intentar minar la nuestra” y “meter miedo con la aparición de la ultraderecha en el Parlamento”, algo que “es falso”, según el sondeo de los regionalistas.

Javier Esparza ha querido llamar la atención ante el hecho de que su encuesta sitúe a EH Bildu como tercera fuerza, lo que se debe, ha afirmado, al “blanqueamiento y normalización que el PSN está haciendo desde el inicio de la legislatura”. “Bildu cada vez está más cerca del PSN”, ha criticado.

Para el presidente de UPN los datos del sondeo son un “buen punto de partida para afrontar el año que nos queda y seguir mejorando estos resultados”. Asimismo, ha advertido que si Chivite vuelve a presidir el Ejecutivo foral la próxima legislatura “será con EH Bildu dentro del Gobierno, pero no tengo ninguna duda de que el próximo Gobierno lo presidirá UPN”.

Esparza ha afirmado que las fórmulas de cuatripartito y pentapartito “han fracasado” con unas formaciones que “pierden el tiempo y el dinero en repartir sillones, crear nuevos chiringuitos, en sus luchas de poder, pero no en la gente y en progreso de Navarra”. Ha reprochado que, “desde que llegaron, se está empobreciendo Navarra en todos los sentidos”.

Al respecto, ha asegurado que, desde el inicio de la legislatura, Navarra tiene “9.500 desempleados más”. Ha destacado, además, que en el primer trimestre del año, Navarra “ha perdido 46 empresas”, siendo la comunidad con el “peor saldo de empresas que entran y salen”. Empresas que se han ido, ha señalado, a Madrid y País Vasco “porque tienen un mejor trato fiscal”. A ello ha sumado que la Comunidad foral tiene “los peores registros de la historia en lista de espera en primera consulta, en intervenciones quirúrgicas”.

“Todo esto en un momento en que tienen una cantidad ingente de dinero” pero “no están sabiendo aprovechar estos recursos para mejorar Navarra”, ha criticado. “Los problemas no se solucionan si los dejamos en un rincón sino tomando decisiones”, ha recalcado Esparza, que se ha referido al precio en “máximos históricos” de la gasolina, la inflación “desbocada” o la subida de los tipos de interés.

Circunstancia, ha recordado, ante la que Navarra Suma propuso una deflactación progresiva del IRPF para que “la gente tuviera dinero en su bolsillo” pero “todos los partidos nos dijeron que no”. “Sólo piensan en recaudar mas y mas, poner mas impuestos, pero no ofrecer mejores servicio públicos”, ha rechazado, para afirmar que “con UPN los navarros pagaban menos impuestos y tenían mejores servicios”.

Javier Esparza ha acusado al Gobierno foral de conformarse con “una Navarra de segunda, gris, que no lidera, del montón” y que “manejan desde Madrid y Bilbao”. “Navarra no puede seguir así, no puede seguir dando pasos hacia atrás, hay que enderezar esta situación antes de que sea tarde”, ha reivindicado. “A Navarra le costó mucho llegar donde llegó y no se puede echar ese esfuerzo por la borda”, ha agregado.

Ante ello, ha manifestado que en UPN “no nos vamos a conformar”. “No queremos una Navarra mediocre sino ser la mejor comunidad de España” para lo cual “tiene que volver UPN al Gobierno de Navarra en la próxima legislatura”.

El líder regionalista ha afirmado que la “Navarra que imaginaba Chivite en la campaña electoral se ha convertido en la Navarra que quiere EH Bildu” y que “está construyendo con paciencia estratégica”. Y se ha preguntado si los navarros “quieren que ”EH Bildu sea cada vez más determinante“ y que ocupe ”la presidencia o la vicepresidencia del Gobierno“. Una coalición, ha dicho, que esta legislatura ”se ha disfrazado de abuelita de Caperucita Roja por pura estrategia porque no renuncian a lo que han hecho y lo que son“.

“Luchar por Navarra”

Por todo ello, ha pedido a los asistentes su colaboración para “luchar por Navarra”. “No es fácil, nadie nos va a regalar nada, pero no nos vamos a rendir” y “vamos a dar la batalla política y ciudadana para que se nos oiga”, ha destacado. De la misma manera, ha apelado a los navarros a que “no se resignen, se movilicen y nos ayuden a construir una Navarra líder de verdad”. “Nos estamos jugando el futuro de Navarra, no se trata de UPN o de Javier Esparza”, ha subrayado.

“Vamos bien pero no hay que relajarse”, ha continuado el presidente de UPN, que ha señalado que “se trata, desde hoy, de tomar conciencia de que queda un año para aprovecharlo”. Ha destacado que UPN “es un partido vivo, abierto a todos los que quieren arrimar el hombro para que Navarra recupere el esplendor”. Estamos en la “recta final para las próximas elecciones”, ha reiterado Esparza, que ha destacado que quedan “365 días para seguir acercando a la gente el proyecto de UPN, que va a presidir el próximos Gobierno de Navarra”.