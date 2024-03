La exalcaldesa Ibarrola denuncia un “cheque en blanco” del PSN a EH Bildu en los primeros presupuestos de Asiron

La portavoz del grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha anunciado que la formación regionalista ha presentado una enmienda a la totalidad a los presupuestos de la capital navarra de 2024 por considerar que son “un cheque en blanco del PSN a EH Bildu”. En una rueda de prensa, y tal y como recoge Europa Press, Ibarrola ha subrayado este lunes que son unos “malos” presupuestos y que “dan continuidad a esa traición y entrega de Pamplona que hizo el PSN a EH Bildu”. “Nos devuelven a una Pamplona que no apuesta por la innovación ni por la tecnología, a una Pamplona que no aprovecha las oportunidades actuales para progresar, en definitiva, nos devuelven a una era analógica”, ha señalado sobre unos presupuestos que previsiblemente se aprobarán este miércoles.

Tras indicar que “para nada los pamploneses van a tener un presupuesto que sea un 35% mayor que el año previo”, que es lo que “vendieron”, ha destacado que “sorprende que hayan vendido la piel del oso antes de cazarlo”. “Ya veremos qué pasa con el remanente”, ha apostillado. También ha criticado que “se jactaban de contar con 700.000 euros de enmiendas de los grupos del gobierno actual en el Parlamento de Navarra”. “Nosotros vamos a insistir no en esos 700.000 euros, sino en recuperar la Carta de Capitalidad que supondría 11,3 millones de euros más de financiación a Pamplona que PSN y EH Bildu han robado unilateralmente a Pamplona y a los pamploneses. Son 16 veces más la cantidad anunciada con tanta alegría de los 700.000 euros de enmiendas”, ha dicho.

Ha añadido Ibarrola que “este acuerdo de presupuestos es el que motivó la moción de censura del pasado 28 de diciembre”. “Fue el PSN el que ejerció esta traición, el mismo que no quiso sentarse con UPN para hacer unos presupuestos de forma conjunta desde una hoja en blanco para Pamplona, fue el mismo que no nos quiso dar ni siquiera la oportunidad o la opción de sentarse con un anteproyecto hecho por nosotros para incluir sus prioridades o sus enmiendas”, ha reivindicado. A su juicio, “es evidente que era todo una excusa para inventar ese falso relato cuando no hubo presupuestos porque ellos no quisieron”. “Tanto el PSN como el equipo actual del Gobierno han estado bloqueando de manera sistemática y absolutamente interesada durante todo este tiempo proyectos, tratando de vender con mentiras esa realidad inventada. De hecho, a punto de cumplirse ya los tres meses del actual Gobierno, todo el grueso de proyectos que han anunciado es simplemente lo que nosotros dejamos hecho, iniciado o más avanzado. No hemos visto nada más”, ha apuntado.

Según Ibarrola, estos presupuestos “constatan la no existencia de proyecto propio para Pamplona”, que “no caminan hacia crear una ciudad más competitiva, más atractiva, más moderna, más sostenible y, en definitiva, una ciudad referente y atractiva que brinde oportunidades para mejorar la vida de las personas”. “Vamos a regresar a una Pamplona analógica”, ha insistido la regionalista, que ha añadido que son “unos presupuestos muy alejados de las principales demandas de los ciudadanos de Pamplona”.

En este sentido, ha afirmado que en las cuentas presentadas no hay “ni rastro” de inversiones para mejorar la seguridad, agilizar los trámites y tomar decisiones basadas en datos, cuestiones “clave” para los regionalistas. “Nosotros hemos hecho nuestro trabajo a sabiendas de dónde van a terminar tanto la enmienda a la totalidad como las 43 enmiendas parciales que presentamos al presupuesto”, ha subrayado, tras criticar la “pura hipocresía” del alcalde, Joseba Asiron, que “invita a aportar propuestas a la vez que anuncia que va a rechazar todas”.