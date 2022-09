Fallece Carlos Bacaicoa, abogado de la víctima de 'la manada'

El abogado Pamplonés Carlos Bacaicoa, que fue el letrado de la víctima de 'la manada' durante todo el proceso judicial del caso, ha fallecido en Pamplona a los 68 años. Según informa 'Diario de Navarra', murió en su domicilio durante la noche del pasado domingo.

Abogado experto en Derecho Penal y con más de 40 años de trayectoria, compaginó durante muchos años la actividad de su despacho, situado en una céntrica calle de la capital navarra, con el turno de oficio del Colegio de Abogados de Pamplona. Precisamente durante una guardia en el servicio de Atención a la Mujer el 7 de julio de 2016 llegó a sus manos el caso de 'la manada', a cuya víctima representó, junto con el letrado madrileño Miguel Ángel Morán, durante el juico en la Audiencia Provincial de Pamplona y hasta el final del recorrido judicial en el Tribunal Supremo, que condenó por unanimidad a los cinco agresores a 15 años de cárcel por agresión sexual.

Antes de la sentencia del Supremo, Bacaicoa había sido muy crítico con el voto particular del juez de la Audiencia de Navarra Ricardo González, quien pidió la absolución de los cinco miembros de 'la manada' poniendo en duda el testimonio de la víctima y señalando que no constaba “acreditado que la denunciante durante las referidas relaciones sexuales se encontrase en una situación de 'shock' o bloqueo que le hubiese impedido comunicar a los cinco acusados, si así lo hubiese querido, que su deseo era el de no mantenerlas”.

Calos Bacaicoa continuaba en activo y durante los últimos años siguió ejerciendo como abogado en procesos penales.

Desde el Colegio de Abogados de Pamplona, que ha enviado una comunicación a los colegiados para comunicar el fallecimiento, resaltan que era un hombre “trabajador, fiel a sus principios y con una larga vinculación con el turno de oficio”.