El Gobierno central ve “oportuna” la iniciativa de Navarra de instalar peajes a camiones en varias carreteras

El Gobierno central ha dado su visto bueno a la propuesta del Gobierno de Navarra de implantar peajes para vehículos pesados en las principales vías de la comunidad foral. El plan del Ejecutivo de María Chivite es instalar, “en virtud de su régimen foral” que le otorga la competencia exclusiva en materia de carreteras, cobrar a los camiones por el uso de las cuatro autovías (A-10, A-15,A-1 y A-68) y la N-121-A con lo que se espera recaudar unos 45 millones de euros al año que se destinarían al mantenimiento de las mismas.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha considerado “oportuna” e “interesante” la propuesta del Gobierno de Navarra que se ha concretado en una ley foral presentada por PSN, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra.

En respuesta a una pregunta de la senadora navarra Ruth Goñi en la Cámara Alta, la ministra ha afirmado que “nosotros respetamos las competencias del Gobierno de Navarra y que en el ejercicio de esas competencias se planteen las decisiones que evidentemente dependen de competencias que son exclusivas del Gobierno de Navarra”.

Raquel Sánchez ha añadido que “en esta cuestión somos partidarios del diálogo con todos, con todas las administraciones y con todo el Gobierno, y que realmente lo interesante y lo oportuno de este debate es analizar cómo hacemos posible la financiación, la modernización, la digitalización de nuestra red de carreteras y que sea una cuestión que la abordemos desde la lealtad y desde la transparencia, siendo conscientes de que el mantenimiento de la red de carreteras del Estado la pagamos en la actualidad el conjunto de los españoles y que va a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y, por lo tanto, tenemos que procurar que esa financiación sea más justa, más sostenible y que nos ayude, por otra parte, a conseguir nuestros compromisos y nuestros objetivos en materia de cambio climático”.

La ministra ha señalado que “entendemos que el Gobierno de Navarra, en el ejercicio de sus competencias, está planteando ese mismo modelo y desde esa perspectiva nos parece una iniciativa interesante, una iniciativa oportuna y desde luego someter al debate público una propuesta que cuanto menos es necesaria, pero también es valiente, como así también se recoge en la ley de movilidad sostenible, en la que se dice expresamente que el Gobierno está analizando las distintas fórmulas para hacer posible esa financiación sostenible de nuestra red de carreteras”.

Por su parte, la senadora Ruth Goñi ha señalado que en el anteproyecto de ley de movilidad sostenible “Moncloa renunció a imponer peajes a vehículos pesados, se firmó un acuerdo nacional entre el Ministerio de Transportes y el sector, y se exigía el consenso y valorar la situación económica”. “Ojalá hubiese habido en Navarra el consenso que usted busca a nivel nacional”, ha dicho Goñi a la ministra.

La senadora navarra ha afirmado que “es muy curioso” que la presidenta de Navarra, María Chivite, “lleva tres años copiando todo lo que hace el Gobierno de Sánchez, pero ahora no, ahora decide hacer lo contrario a Moncloa y decide perjudicar a los transportistas navarros”. “Este sector aporta el 7 por ciento de la recaudación total tributaria navarra y las carreteras exigen inversiones, sí, pero esas inversiones ya las pagamos de nuestros impuestos”, ha añadido.

Goñi ha criticado que “el Gobierno de Navarra dice que los peajes son la única opción realista para afrontar esas inversiones”. “Navarra es la comunidad con mayor nivel de impuestos, pero no llega para mantener las carreteras. El Gobierno foral no se plantea recortar el gasto público ni reducir su tamaño ni el de su gigantesca Administración, ni cerrar chiringuitos, no, al contrario, en verano crearán un chiringuito, Nafarbide, la empresa pública que gestionará los peajes”, ha señalado, para afirmar que el hecho de que Navarra tenga competencias en esta materia “no justifica machacar a nuestros camioneros y no justifica incumplir el acuerdo nacional de consenso”.