Ibarrola sugiere que EH Bildu va a priorizar en Pamplona el euskera frente a planes de Vivienda y para los barrios

La alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha aventurado este lunes que el candidato de EH Bildu a la alcaldía de la ciudad tras la moción de censura en el Consistorio, Joseba Asiron, “dará carpetazo a muchos” de los proyectos pendientes. “EH Bildu y el PSN lo han dejado clarísimo en su acuerdo, lo que les interesa no es mejorar la ciudad, no hay una palabra sobre mejorar Pamplona. Lo que les interesa y han dejado plasmado en ese acuerdo es el euskera y la memoria histórica. A eso dedican sus bases de acuerdo. A nosotros nos interesaban los ciudadanos y la ciudad. Hacer una Pamplona mejor, con más servicios”, ha criticado. En una rueda de prensa tras la Junta de Gobierno Local, según recoge Europa Press, Ibarrola ha señalado que hay “una larga lista de proyectos” que no han podido traer a Junta de Gobierno tras la moción de censura acordada entre EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin “porque lógicamente tenían sus tiempos” y no les han dejado“. ”Veremos si están a la altura“, ha dicho, en referencia al futuro nuevo equipo de Gobierno.

“No hemos dejado en estos seis meses de trabajar y de activar proyectos para que algunos hablen de parálisis y de inacción, mintiendo descaradamente y además sin sonrojarse”, ha señalado en ese sentido. “A partir de aquí corresponderá a Joseba Asiron la responsabilidad de estos proyectos y de otros muchos que están en todas las áreas municipales, y veremos si están a la altura”, ha subrayado. Sin embargo, ha añadido que no es “ingenua” y que sabe que “dará carpetazo a muchos de ellos”. Entre los proyectos pendientes, ha citado el proyecto de Donapea: “Queríamos construir 5.000 nuevas viviendas”. Según ha dicho, el proceso de participación ciudadana “está programado para segunda semana de enero”. También ha mencionado la transformación de San Jorge, con todos los pliegos ya “preparados” tras el proceso participativo de los vecinos del barrio, “que han incorporado más de 80 aportaciones”. “Ahora estábamos incorporando las aportaciones de los grupos municipales. Ahí les queda, espero que no vaya a un cajón”, ha subrayado.

Además, ha destacado el Plan Especial de Actuación Urbana del segundo ensanche, “criticado hasta la saciedad, pero preparado para aprobarse en el primer trimestre de 2024”. En cuanto al nuevo centro del Centro Superior de Investigaciones Científicas en Pamplona, ha esperado que Asiron y su equipo “sepan apreciar este proyecto y que trabajen para hacerlo posible”, al igual que la nueva zona comercial y de servicios de la avenida Zaragoza. “Hemos terminado la urbanización de esta nueva zona, confío en que no tarden en ponerla en marcha”, ha apuntado. También ha citado la pasarela Chantrea-Aranzadi y la reurbanización de la Cuesta de la Reina, “dos expedientes también en marcha”, al igual que “el nuevo desarrollo de Rochapea en la antigua fábrica Matesa”, cuya licencia para la obra “ya está aprobada y se puede empezar en enero”; la ampliación de Padre Mini, cuya licencia está otorgada, o la promoción de VPO en Maristas, entre otros proyectos, como el de prevención de inundaciones en el entorno del Arga en la Rochapea con la elevación de la segunda mota o los nuevos aparcamientos disuasorios.

Ibarrola se ha detenido en “otro de los temas estrella de 'la coordinadora del no', como es el protocolo firmado con el Ayuntamiento de Madrid en materia de promoción turística de Pamplona. Entre las medidas concretas cerradas bajo el paraguas de este protocolo, la alcaldesa ha citado ”la cesión sin coste de alquiler de un circuito de banderolas y marquesinas en la Gran Vía para llevar a cabo en enero en enero una campaña de promoción de Pamplona y sus fiestas, que ya estaba cerrada“. De forma paralela, iba a tener lugar en Madrid una exposición temática de San Fermín y, con motivo de la celebración de Fitur, la presencia de la comparsa de gigantes cabezudos en la Plaza Mayor de Madrid el 27 de enero, entre otras medidas.

Ibarrola ha querido agradecer “la colaboración, disposición y el enorme cariño mostrado por el Ayuntamiento de Madrid y su equipo de gobierno” para ofrecerles múltiples opciones a la hora de promocionar Pamplona en Madrid. “Y por supuesto sus mensajes de apoyo ante la moción de censura que hemos sufrido por culpa de un Partido Socialista que prefiere una Pamplona oscura y triste a una Pamplona viva, por culpa de un Partido Socialista que ha traicionado a Pamplona”, ha añadido. “Viendo lo que la oposición ha cuestionado este protocolo, poca esperanza tengo, sinceramente, en que ejecuten estas acciones que dejamos preparadas. Sólo les digo que tengan altura de miras y sean capaces de aprovechar algo tan positivo para nuestra ciudad, si piensan un poquito en la ciudad y en los ciudadanos y no en el reparto de sillones en el que han estado muy ocupados estos seis meses, un acuerdo al que sin duda ellos no serían capaces de llegar por puro sectarismo”, ha reivindicado.

“No me ha pedido ninguna reunión”

A preguntas de los periodistas, Ibarrola ha respondido que “a mí Joseba Asiron no me ha pedido ninguna reunión”. “Ha hecho una nota de prensa diciendo que ha pedido una reunión. A mí no me ha llegado”, ha remarcado. Según ha explicado, si la noticia sobre la moción de censura “saltó a las 8.05 horas”, a las 8.10 le llamó, si bien “fue un día complejo” y solo respondió a las llamadas de su familia. “Pero no me ha pedido una reunión. Luego él hizo una nota de prensa diciendo que 'he solicitado una reunión de transición'. Mentira. Con todas las letras. Mentira”, ha asegurado. En respuesta a los medios por la suspensión del pleno del pasado jueves, Ibarrola ha indicado que “fueron los grupos municipales que tenían prevista la fecha de defunción desde hace seis meses, en un pacto entre EH Bildu y el PSN” los que “quitaron todas las declaraciones que quedaban pendientes de debate de esa semana de todas las comisiones y del Pleno”.

“Fueron ellos. Que no se preocupe el concejal socialista nuevo que entra porque yo estoy mucho más interesada que él en que vote 'sí' a Asiron alcalde, en que un concejal socialista que tantas veces ha repetido por activa y por pasiva que jamás iba a hacer esto, tenga el honor de votar a Asiron alcalde. Estoy mucho más interesada que él y quiero que quede en su currículum, quiero que quede en su conciencia”, ha subrayado. En cuanto a las ordenanzas fiscales de 2024, que quedaron pendientes de aprobar tras la suspensión del pleno, Ibarrola ha dicho que “el día 29 tienen todo lo que quieran para trabajar”. “Yo no me voy a coger vacaciones en Navidad. Estoy dispuesta a venir cuando el señor Asiron quiera. Llevan trabajando en estos seis meses. Supongo que tendrán todo atado, ¿no? No creo que hayan querido empantanar a la ciudad dejando cosas pendientes, o sí, creo que hay que preguntárselo a ellos. Yo no he puesto fin a esto, se lo han puesto ellos, creo que lo tendrán que haber puesto con un poco de responsabilidad, desde luego yo no me llevo en la conciencia nada de esto, porque yo no he puesto esta fecha”, ha reivindicado.

Tras considerar que “con todas las reuniones que han tenido y todos los pactos que han tenido en seis meses, malo sea que no hayan previsto todo esto”, ha subrayado que a partir de ahora “tienen que trabajar bastante”. “El señor Asiron no ha venido en seis meses excepto a los plenos y para hablar poco. Yo no lo he visto ni en recepciones, ni en comisiones, ni trabajando. No ha venido por aquí. Entonces, ¿ha trabajado en otros sitios por la ciudad? Pues no lo sé, pero se lo tendrán que preguntar a él”, ha indicado. En cuanto al congreso en el que se renovará la presidencia de UPN, Ibarrola ha señalado que “no tengo nada que decir, respeto profundamente los órganos de decisión de mi partido y estoy segura de que lo va a hacer de forma estoica y excelente”. “Ya llegará. No tengo nada que decir”, ha apuntado.