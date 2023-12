Ramón Alzórriz, 'número dos' del PSN: “El acuerdo firmado con EH Bildu en Pamplona avanza en ética y democracia”

Por sorpresa, el pasado miércoles el Partido Socialista de Navarra (PSN), EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin anunciaron un acuerdo para presentar una moción de censura contra la actual alcaldesa Cristina Ibarraola, de UPN. La iniciativa hará alcalde a Joseba Asiron, miembro de la coalición de la izquierda abertzale, lo que supone un hito en la política navarra ya que será la primera vez que un miembro de EH Bildu logre el poder gracias a los votos de los socialistas. El secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz (Pamplona, 1973), atiende por teléfono la llamada de elDiario.es para explicar este giro inédito de su partido.

¿Por qué su partido, el PSN, toma la decisión de presentar una moción de censura en Pamplona en este momento?

Hemos constatado durante estos seis meses el bloqueo y la parálisis que tiene el Ayuntamiento de Pamplona. Y no solo eso, sino las formas y las maneras que ha tenido la alcaldesa, prepotente y soberbia, que ha actuado con opacidad y al margen muchas veces de la oposición. Cuando ha contado con nosotros ha sido para utilizarnos con alguna foto o con alguna declaración después de una reunión. Ibarrola ha sido incapaz de presentar siquiera unos presupuestos y las cuentas llevaban prorrogadas tres años. Además, UPN ha sido incapaz en los últimos 12 años de aprobar ningún presupuesto en el Ayuntamiento de Pamplona. Ese partido ha utilizado el consistorio como estilete para atacar al Gobierno de España y al de Navarra, insultando, difamando e incluso poniendo en riesgo fondos europeos.

Para desbancar a UPN han tenido que pactar con EH Bildu.

Con compromisos éticos basados en principios y valores democráticos y constitucionales. En el acuerdo EH Bildu se compromete al respeto institucional y al cumplimiento de la ley de símbolos que aprobamos UPN y nosotros en la anterior legislatura. Se comprometen a un reconocimiento y reparación de las víctimas de ETA, evitando generar situaciones de humillación, y también a trabajar por la memoria, la justicia y la reparación de las víctimas de ETA. Yo creo que es un paso adelante muy importante. Es el primer documento que firma Bildu en la que sale la palabra terrorismo. Por lo tanto, es importante porque también asumen un plan de convivencia, el primer plan de convivencia de Pamplona, que tan necesario es porque en esta tierra y en esta ciudad llevamos demasiado tiempo con conflictos y confrontación. Además, entienden que el euskera no se debe imponer, sino que debe fomentarse desde la voluntariedad y la realidad sociolingüística. Y respecto a las fiestas de San Fermín entienden, como nosotros, que deben despolitizarse y abrirse espacios de disfrute de todos y todas.

¿Cómo se ha tomado la militancia socialista esta decisión?

Se lo ha tomado bien aunque con precaución, porque es una decisión inédita y arriesgada, pero creo que es necesaria. La asamblea [del PSN] de Pamplona fue muy bien, creo que había mucha gente esperando hace mucho tiempo este tipo de decisiones. También lo apoyan el comité local de Pamplona y el resto de compañeros y compañeras de Navarra, los alcaldes y portavoces, los secretarios y secretarias generales de las agrupaciones. Más allá de que les hubiera gustado que evidentemente quienes ostentáramos la Alcaldía fuéramos nosotros, sí que han entendido que era una situación insoportable e irrespirable y que había que tomar una decisión para dar una oportunidad a la convivencia y construir un tiempo de futuro.

¿En qué quieren ustedes que cambie la gestión del Ayuntamiento, ahora en manos del señor Joseba Asiron, de EH Bildu?

Lo primero que queremos es impulsar proyectos de ciudad fundamentales que reivindica la ciudadanía desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, la remodelación del Paseo de Sarasate, la reurbanización de Pío 12, la resignificación de los Caídos o algunas otras actuaciones en materia ciclable. También son necesarias decisiones sobre las políticas contra la violencia machista que estaban ahora mismo cuestionadas por la derecha. Queremos, asimismo, un ayuntamiento en colaboración con el Gobierno de Navarra y no en confrontación como ahora estaba. Es importante que las instituciones colaboren en beneficio de los ciudadanos.

En los últimos días el presidente de UPN, Javier Esparza, les ha llamado a ustedes “escoria” y el líder del PP a nivel estatal, Alberto Núñez Feijóo, ha hablado de “pactos encapuchados”. ¿Cómo valora estas afirmaciones?

Son palabras miserables e indecentes. Cuando oigo a Feijóo decir esas palabras a nosotros él no nos va a dar lecciones de nada. A los socialistas navarros no nos va a dar lecciones de nada. Hemos llevado escolta por defender mediante la palabra la democracia en nuestra tierra y en nuestro país. Yo mismo he llevado escolta durante cinco años y he tenido que llevar a mi hija a la escuela mirando los bajos de mi coche. Hemos tenido que enterrar a compañeros y compañeras. Hemos defendido la palabra por encima de todo, recibiendo insultos, amenazas y persecuciones en las calles de Pamplona. ¿Lecciones? Ni una. Estamos comprometidos con un futuro de convivencia. Después de 12 años en los que la democracia venció a ETA y se acabó el terrorismo hay que valorar el momento político en el que estamos en el que mis compañeros y yo mismo podemos hacer política sin escoltas, política con libertad.

Nosotros siempre hemos llegado a acuerdos públicos y publicados sin estar encapuchados. Yo no sé si otros pueden decir lo mismo con esos pactos de la vergüenza que recortan derechos y libertades en toda España. Esos pactos del PP con Vox donde se niega la violencia machista, se suprimen consejerías de Igualdad, se quitan las banderas LGTBI o se censuran obras de teatro. Eso sí que es retroceder en libertades. Y eso sí que es retroceder en democracia.

¿Pamplona es un intercambio de cromos por el apoyo de EH Bildu a la investidura de María Chivite como presidenta de Navarra o por el apoyo de la coalición abertzale a la investidura de Pedro Sánchez?

No, lo niego categóricamente. Esta es una actuación que se ha tomado en Pamplona para Pamplona. Nada han tenido que ver ninguna de las dos investiduras. Lo hemos dicho alto y claro. Nosotros no hemos negociado nada con EH Bildu para la investidura de Pedro Sánchez ni de María Chivite. Esto es otra cuestión totalmente diferente. Esto tiene que ver con una parálisis y un bloqueo en el ayuntamiento durante muchísimo tiempo que ha sido además acelerado por las formas y las maneras que tiene la alcaldesa, con insultos y ataques permanentes contra nuestro partido y nuestro gobierno.

¿Cómo va a ser la relación a partir de ahora con UPN? Sigue habiendo instituciones en las que necesitan el apoyo de los socialistas.

Habría que preguntárselo a ellos. Ellos nos necesitan. Estamos permitiendo cuatro alcaldías que no son menores, como las de Barañain, Estella, Valle de Egüés y Sangüesa. También estamos en la junta de Bardenas sosteniendo a su presidente. En UPN deben pensar también en qué situación está su partido. Es verdad que tiene un liderazgo muy débil. Esparza ya no lo controla internamente. Nosotros estamos pensando en los ciudadanos de esos municipios. Estaremos abiertos a hablar y a negociar los presupuestos, porque entendemos que la prioridad son los ciudadanos y la mejora de sus condiciones de su día a día.

En esas cuatro localidades, ¿no está encima de la mesa que se pueda formular una moción de censura como la que se ha planteado en Pamplona?

No, en estos momentos esta es una situación excepcional y exclusiva de Pamplona.

¿Qué ventajas va a aportar la moción de censura a la ciudadanía?

El PSOE es imprescindible y clave para la gobernabilidad de Pamplona, pero hay que destacar que la izquierda abertzale ha firmado un acuerdo en el que se avanza en ética y en democracia. Estamos llevando a la izquierda abertzale al marco constitucional, institucional y enteramente democrático. Hace mucho tiempo que les decíamos que hiciesen política con la palabra y no con las armas. Y es lo que están haciendo ahora. Hay que reconocer esos pasos que se van dando porque todavía tienen un recorrido ético por hacer y se lo vamos a seguir exigiendo.

¿Cuáles serían esos pasos que deberían dar?

Es verdad que el comunicado de Aiete del 18 de octubre de 2021 [de Sortu, el partido de la izquierda abertzale integrado en EH Bildu] reconocía el daño causado y dijeron que decían que nunca debió producirse. Creo que aquí se avanza en el reconocimiento y la reparación de las víctimas de ETA, se evita generar situaciones de humillación y se trabaja por la memoria, la justicia y la reparación de las víctimas del terrorismo. Es un paso adelante y hay que reconocerlo, porque cuando alguien que da pasos no se le reconocen, se replantea dar más y creo que hace falta que los den, tienen que seguir dándolos. También hay que reconocer que los demócratas vamos ganando ese espacio y vamos a atrayéndoles hacia esos parámetros democráticos, que es como se debe realizar la política: desde la palabra y desde la defensa de tus ideas mediante la palabra y dentro de los marcos democráticos y constitucionales.