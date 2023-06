Inspectores de la UEFA recomiendan expulsar a Osasuna de la Conference League por amaño de partidos

La UEFA ha comunicado este viernes a la directiva de Osasuna que sus inspectores han recomendado la expulsión del equipo navarro de la próxima edición de la Conference League, torneo del que tan solo se han disputado dos ediciones, por el caso de amaño de partidos en la temporada 2013/2014 por el que varios exdirectivos del equipo fueron condenados por corrupción deportiva en una sentencia que es firme en el Tribunal Supremo.

Tras recibir el informe de los dos integrantes del Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA encargados de revisar el caso, este organismo comunicó la apertura de un expediente disciplinario al club navarro. Osasuna, que argumentó ante la UEFA que el propio club se personó como acusación particular contra los directivos acusados de amaño de partidos, aún tiene posibilidad de presentar nuevas alegaciones ante el Comité de Apelación antes de un pronunciamiento definitivo.

Sin embargo, según explicó la abogada experta en derecho deportivo Natasha Vergara, a este periódico, este argumento no tiene validez ante la UEFA, dado que esta organización es una sociedad civil del ámbito privado, sujeta al derecho privado y que cuenta con su propio reglamento y estatutos. “La jurisdicción ordinaria no tiene nada que ver con la deportiva y, aunque Osasuna no haya sido condenado por la Justicia ordinaria, si la UEFA entiende que hay causa y que el equipo estuvo directa y/o indirectamente involucrado en un caso de amaño de partidos, puede sancionarle porque como sociedad privada tiene legitimidad para aplicar un régimen sancionador”, apuntó.

Y es que los inspectores de la UEFA consideran que la sentencia del Tribunal Supremo que condena a varios exdirectivos de la entidad rojilla es motivo suficiente para excluir a Osasuna, nueve años después de los hechos, de las competiciones europeas.

El club navarro afirma que no comparte el criterio de la UEFA, por lo que recurrirá ante el Comité de Apelación y anuncia que luchará legalmente, “hasta las últimas consecuencias, por defender sus derechos”, al entender que se le está negando “el derecho a participar en competiciones europeas que se ha ganado de forma justa en el campo”.

“Fuerte con los débiles y débil con los fuertes, la justicia de la UEFA no ha querido tomar en consideración que han sido los propios tribunales españoles de justicia quienes han declarado, literalmente, que Osasuna ha sido víctima del desvío de dinero realizado por algunos de sus exdirectivos a espaldas del máximo órgano de gobierno de la entidad, la Asamblea, y de los mecanismos de control del propio club”, subraya Osasuna.

Con esta decisión, agrega, la UEFA “pretende castigar nuevamente a Osasuna en la figura de sus actuales gestores, que son precisamente quienes presentaron una denuncia en el juzgado dando comienzo al procedimiento judicial”. “Quizá estemos ante el único caso conocido en la historia reciente del fútbol europeo en el que un club persigue judicialmente a algunos de sus antiguos gestores, que actualmente están pendientes de ingresar en prisión”, explica el club rojillo.

Es a la nueva directiva, a un club al que “hoy no le resistirían en un test de ejemplaridad sus acusadores” y a una afición “que vivió con angustia la casi desaparición de su equipo, a quienes hoy se castiga”, indica Osasuna en su comunicado. A juicio de Osasuna, el mensaje que trasmite la UEFA “es, sin duda, contraproducente para el fútbol y para aquellas entidades que, ante el riesgo de ser sancionadas deportivamente por el máximo organismo del fútbol europeo, opten ahora por no atacar de manera frontal la corrupción en el mundo del fútbol. ”Osasuna entiende que este no puede ni debe ser el objetivo que persiga la UEFA“, añade.