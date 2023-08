Las joyas de la alcaldesa de Pamplona desatan una tormenta política entre EH Bildu y UPN

La cuenta de Instagram de la joyería Bijoya, en Pamplona, ha publicado una serie de imágenes de la alcaldesa de la ciudad, Cristina Ibarrola, durante San Fermines, luciendo sus joyas en distintos actos que tuvieron lugar durante las primeras semanas de julio. En las fotografías, la empresa comparte la opción de dirigirse a su tienda online y adquirir las joyas que Ibarrola portaba, como unos pendientes por valor de 130 euros, otros por 155 euros y una gargantilla de 495 euros.

UPN asume que Feijóo no será presidente y advierte: "No se puede estar engañando a la gente"

Más

Tras conocer esa situación, el grupo municipal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona ha pedido a Ibarrola, que “aclare a la ciudadanía” si promocionó joyas “usando su imagen institucional y en actos oficiales”.

“Que muestre las facturas de las joyas que lucía en varios actos oficiales del Ayuntamiento y cuya imagen ha sido empleada por la joyería que se las suministró para hacerse publicidad. No se trata de acusar a nadie, se trata de aclarar a la ciudadanía que Ibarrola no sabía que se estaba usando su imagen de alcaldesa y que, si lo sabía, no obtuvo nada a cambio de eso”, ha manifestado la coalición en un comunicado.

Según han señalado desde EH Bildu, las imágenes fueron captadas en actos como una comparecencia oficial en el Ayuntamiento o en el 'Pobre de mí', actos “a los que Ibarrola acudía y comparecía en calidad de primera edil, fueron utilizadas por la joyería que se las proporcionó para hacerse publicidad con el objetivo de lucrarse comercialmente. Ya es muy grave permitir que alguien se lucre con la imagen de la institución de la Alcaldía de Pamplona, pero más grave sería si, a cambio, hubiera habido contraprestaciones”, argumentan.

“No estamos hablando de que se cite a Cristina Ibarrola como persona anónima, estamos hablando de que se le incluye y se le destaca en esas promociones por ser la alcaldesa de Pamplona y eso nos parece muy grave”, han denunciado desde EH Bildu, para después insistir en que “es necesario que UPN dé explicaciones por ello y que, para evitar sospechas, demuestren, aunque sea en sesión privada y cerrada, que esas joyas fueron compradas por Ibarrola y no regaladas por la joyería”.

Desde la joyería confirman a este periódico que Cristina Ibarrola “es una clienta habitual”, por lo que “debido a la protección de datos no pueden dar información” sobre ella ni sus compras realizadas en el establecimiento. Tampoco han confirmado si en alguna ocasión han regalado joyas a la alcaldesa. Mientras que, desde la Alcaldía de Pamplona aseguran que “son joyas que ella ha comprado y que usa cómo y cuando quiere”. Sobre el hecho de que EH Bildu haya exigido que se demuestren si esas joyas fueron compradas o no, desde el Consistorio señalan que “no van a hacerlo”.

Una alcaldía disputada

Ibarrola fue investida alcaldesa de Pamplona el pasado 17 de junio gracias al voto en blanco de los cinco concejales socialistas, que evitaron respaldar la elección del candidato de EH Bildu y alcalde de la capital navarra entre 2015 y 2019, Joseba Asiron. EH Bildu cuenta con 8 ediles en Pamplona frente a los 9 de UPN y los votos de los socialistas se antojaban cruciales para permitir el regreso de Asiron al Ayuntamiento con una mayoría absoluta. Sin embargo, como ha ocurrido en anteriores ocasiones, los concejales del PSN rechazaron apoyar a EH Bildu, que sí contó con el respaldo de los hasta legislatura socios de los socialistas en el Gobierno de Navarra, Geroa Bai (2 concejales) y Contigo Navarra (1). El voto favorable de los dos concejales del PP en la capital navarra, entre ellos el tránsfuga Carlos García Adanero –elegido tras el recuento del voto CERA nuevo diputado del PP por Madrid–, permitieron a UPN conservar la alcaldía con Ibarrola, que sustituye al anterior alcalde de la formación, Enrique Maya.

Pese a que Asiron no contó con el apoyo del PSN para la alcaldía de Pamplona, esta semana EH Bildu ha abierto la puerta a apoyar la investidura de la socialista María Chivite para repetir al frente de un Gobierno de Navarra progresista ante el bloqueo de las conversaciones entre el PSN y Geroa Bai sobre el reparto de puestos en el Ejecutivo. Este miércoles, Chivite y la marca de Podemos e IU en Navarra, Contigo/Zurekin, han cerrado un preacuerdo para un gobierno de coalición en el que las competencias de Vivienda, hasta ahora en manos de Geroa Bai, pasarían a estar dirigidos por la formación que lidera Begoña Alfaro.

Aunque las negociaciones entre los socialistas y Geroa Bai –la marca navarra del PNV y los Socialverdes de Uxue Barkos– siguen oficialmente abiertas, el escenario de un posible Gobierno sin los vasquistas es mucho más factible ahora que EH Bildu ha confirmado que no tiene reparos en pasar de la abstención activa de la legislatura anterior al 'sí' con tal de evitar que lidere Navarra la derecha, que ganó con UPN los comicios forales de mayo.