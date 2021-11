Navarra no contempla aplicar otras restricciones en caso de que la Justicia tumbe el pasaporte COVID

El Gobierno de Navarra no tiene en mente por el momento aplicar otras restricciones además del pasaporte COVID en caso de que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) rechace la implementación de esta medida en los restaurantes con aforo superior a 50 comensales, eventos multitudinarios, ocio nocturno, cafés-espectáculo y bares con licencia especial a partir de las 00:00 horas entre el 27 de noviembre y el 6 de enero.

La consejera de Salud, Santos Induráin, confía en que los jueces avalen la medida que en otras comunidades como Euskadi han rechazado. "Nosotros vamos a argumentarlo, hemos comentado que las medidas tienen una valoración de que sean necesarias, idóneas y proporcionadas, y tenemos una trayectoria distinta en el aval de medidas del TSJN y hay otras comunidades con otras situaciones distintas donde sí que tienen este aval, como es Galicia, Cataluña y Baleares", ha señalado.

"Tenemos unas tasas de vacunación fabulosas, con el pasaporte COVID lo que vamos a hacer es una llamada a esas personas que no se han vacunado, y para el resto un plus de seguridad. Pero es muy importante que las medidas de prevención se sigan manteniendo: en el interior con mascarillas y en el exterior, cuando la distancia no se mantiene", ha subrayado.

De cara a los próximos días festivos, Induráin ha realizado un llamamiento a la prudencia. "Nos quedan puentes forales, celebraciones... Recuperar lo no vivido en este momento no es posible, que esto no nos lleve a no ser prudentes en el momento actual, porque igual nos compromete un poco cómo vayamos a celebrar un futuro que queremos celebrar de otra manera", ha insistido.

Induráin ha valorado de forma muy positiva que en los últimos días se haya duplicado el número de personas que acuden a las instalaciones que el Departamento de Salud tiene en FOREM a vacunarse sin cita previa, al igual que las descargas del pasaporte COVID.

La incidencia acumulada roza los 400 casos

La pandemia continúa en ascenso en la comunidad foral, que se acerca ya a los 400 casos por 100.000 habitantes. El Servicio Navarro de Salud (Osasunbidea) ha notificado 241 nuevos positivos tras haber realizado 3.457 pruebas diagnósticas que sitúan la positividad en el 7%, todavía por encima de lo recomendable por la OMS.

En las últimas horas no se han registrado nuevas muertes por COVI-19, si bien cuatro personas han tenido que ser hospitalizadas por síntomas graves de esta enfermedad, una de ellas en la UCI. En la red hospitalaria de Navarra 62 personas continúan ingresadas, 12 de las cuales se encuentran en la unidad de críticos.

En el capítulo de vacunación, este lunes se administraron 3.814 vacunas, con lo que el total de administradas asciende a 1.075.213. Las personas con pauta completa en Navarra son 529.038.