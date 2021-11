Navarra pedirá a la Justicia aplicar el 'pasaporte COVID' del 27 de noviembre al 6 de enero

El Gobierno foral va a solicitar la semana que viene al Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) el aval para implantar el ‘pasaporte COVID’ como requisito para acceder a determinados establecimientos. Según ha comunicado el Gobierno de Navarra en una nota, la intención es que la medida esté vigente entre el sábado 27 de noviembre y el jueves 6 de enero de 2022, ambos inclusive. Así, en concreto el certificado digital deberá exigirse en los restaurantes y recintos con servicio de hostelería con un aforo superior a los 50 comensales, discotecas y salas de fiesta, establecimientos con licencia de café-espectáculo y bares con licencia especial. En estos últimos, se pedirá a partir de las 00:00 horas. El documento también se contempla para acceder a eventos multitudinarios en espacios interiores donde se consuman alimentos o bebidas.

La incidencia supera ya los 300 casos en Navarra y las hospitalizaciones aumentan un 20% en una semana

Según ha defendido este viernes en un vídeo difundido por las redes sociales la consejera de Salud, Santos Induráin, se trata esta de una medida que "va ayudar a seguir incrementando los niveles tan altos" de vacunación, además de "aportar un plus de seguridad a los ciudadanos". Ha añadido también que "se trata de una herramienta más de cara a prevenir y controlar la expansión y el impacto asistencial del virus". Esta solicitud la hará el Gobierno de Navarra la semana que viene al TSJN en medio de un incremento de la incidencia de la COVID-19 que supera ya los 300 casos por cada 100.000 habitantes, la más alta de España. Así, el Departamento de Salud ha insistido en llamar al cumplimiento de las medidas preventivas y a la vacunación de las personas que no lo han hecho, puesto que hasta un 60% de los ingresados en UCI actualmente no recibieron ninguna dosis contra el virus. "Toca extremar y combinar todas las líneas de actuación ante una situación de alza de contagios y de ingresos que hay que contener", ha añadido la máxima responsable de un departamento que en los últimos días ha consultado la posibilidad de implantar el certificado digital con diferentes sectores como el ocio nocturno, discotecas, hostelería y también el ámbito cultural y la Federación Navarra de Municipios y Concejos.

El certificado digital se puede descargar desde la Carpeta Personal de Salud (CPS), y se puede almacenar en el teléfono móvil o imprimirla. Hay tres tipos de ‘pasaporte COVID’: certificado de vacunación con pauta completa, certificado de prueba (PCR negativa en las últimas 72 horas o test de antígenos negativo en las últimas 48 horas) y certificado de recuperación (se emite tras haber pasado la COVID-19 y su validez es de 180 días). Según comunica el departamento de Salud, esta información se concretará y ampliará en la página de Gobierno Abierto.

274 positivos en la última jornada

La incidencia y transmisión del virus en Navarra continúa su tendencia ascendente en los últimos días y es ya de 304 casos por 100.000 habitantes a 14 días y 200 casos por 100.000 habitantes a 7 días. El grupo más afectado por los contagios es el de menores de 12 años, un tramo no incluido en la estrategia de vacunación, cuya tasa en la última jornada era de 593 según el último parte del Ministerio de Sanidad. En la jornada del jueves se detectaron 274 nuevos casos y la positividad en la última semana ha alcanzado el 7,11%. Según apunta el Departamento de Salud, la situación hospitalaria se mantiene estable, "si bien se registra una tendencia ligeramente ascendente en ocupación". En concreto, el número de pacientes hospitalizados ha aumentado un 20% en los últimos 7 días y alcanza el un total de 49 ingresados por la infección, 7 de ellos en UCI

Ante este repunte de contagios y nuevos ingresos, Salud insiste en llamar a vacunarse a aquellas personas que no lo hayan hecho todavía, mientras continúa el proceso de inoculación de la tercera dosis de refuerzo a mayores de 70 años, inmunodeprimidos y quienes recibieron la dosis de Janssen. En total, las personas que cuentan con pauta completa de vacunación ascienden a las 528.536, lo que supone el 90,91% del población vacunable. Según estiman desde Salud Pública, los efectos de la vacuna han llevado a que en la última semana los ingresos hayan descendido a un 2,8% entre los positivos detectados, frente al 9,1% de los infectados en el mismo periodo de 2020, cuando aún no había arrancado el proceso de vacunación.

Asimismo, desde Salud Pública se pide a la población que en los entornos en los que exista circulación de la COVID-19 u otros virus respiratorios, se evite los contactos innecesarios, así como prevenir las aglomeraciones, respetar la distancia interpersonal de 1,5 metros y el uso de la mascarilla cuando no pueda mantenerse, entre otras.