Miles de personas se manifiestan otro 8M convocadas por un movimiento feminista unido en Pamplona

Una marea morada ha vuelto a manifestarse por las calles de Pamplona este martes, 8 marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer en una jornada marcada por el fin de las restricciones con motivo de la pandemia y el uso de la mascarilla en exteriores, con pancartas y gritos como " no me regales rosas, haz en casa las cosas", "no me protejas, inclúyeme" ,"te escandalizas por las que luchan y no por las que mueren". Convocadas por el movimiento feminista bajo el lema “fuego al sistema que nos oprime, el movimiento feminista, nuestra llama", miles de personas han partido pasadas las 20:00 horas desde el parque Antoniutti.

Con música, cánticos y al ritmo de batucada, la manifestación transcurre por la avenida del Ejército y continuará por plaza de la Paz, calle Conde Oliveto hasta finalizar en el Paseo Sarasate.

A las 19:15 h: 3 manifestaciones provenientes de Burlada, Rochapea y Txantrea hasta Antoniutti.

A las 20:00 h: manifestación desde Antoniutti, por Ejército, plaza la Paz, Conde Oliveto, Príncipe de Viana, San Ignacio, Estella y Paseo de Sarasatehttps://t.co/448oZJhfJm — Policia Municipal Udaltzaingoa 092 (@PamplonaIrunaPM) 8 de marzo de 2022

En la jornada de este martes, se han sucedido diversas concentraciones en la capital navarra con motivo del 8M, como la de los sindicatos UGT y CCOO ante su sede en Pamplona, que han reclamado que todas las políticas persigan una igualdad "plena y efectiva" así como "la eliminación de cualquier forma de discriminación y violencia hacia las mujeres". Además, han defendido como prioridad impulsar la negociación colectiva de planes de igualdad y combatir la violencia machista desde los centros de trabajo, con protocolos contra el acoso sexual o por razón de sexo. También ha realizado su propia concentración el sindicato LAB bajo el lema "¡Impulsa las condiciones de trabajo de las cuidadoras! No al negocio de los cuidados" a mediodía en el Paseo de Sarasate, con el fin de reivindicar mejoras en las condiciones laborales de las mujeres cuidadoras.