Navarra no descarta aplicar restricciones si se mantiene el repunte de contagios

El Gobierno de Navarra ha lanzado este miércoles su primer aviso de preocupación ante el aumento de contagios que la comunidad foral viene registrando en las últimas semanas y que este martes ha alcanzado su pico máximo desde el verano con 129 contagios. El Ejecutivo de María Chivite no descarta ningún escenario de restricciones a corto plazo, si bien señala que en la actualidad la situación está todavía "controlada" ante la baja ocupación de los hospitales. "Si se respetan las medidas de prevención estaremos en un escenario como el actual y no en otro que obligue a tomar otro tipo de medidas", ha indicado el vicepresidente y portavoz del Gobierno navarro, Javier Remírez.

El vicepresidente no ha concretado qué medidas podría adoptar el Gobierno en caso de que la pandemia siguiera creciendo, si bien ha reiterado que no descartan ninguna, incluido el pasaporte COVID para entrar en los locales de hostelería, como ya aplicaron otras comunidades como Galicia en el verano. "Que ahora mismo no se hayan puesto sobre la mesa medidas concretas no quiere decir que no se pueda valorar, en estos momentos no descartamos ninguna medida que pueda ser favorable para el control de la pandemia", ha enfatizado.

Remírez ha pedido a la ciudadanía que cumpla las medidas de prevención, "sobre todo en los espacios interiores, donde se producen la mayoría de los contagios" para evitar un escenario de restricciones y poder llegar a la Navidad con buenos indicadores. También ha instado a aquellas personas que "voluntariamente no se hayan vacunado" que lo hagan "porque están claros los beneficios para sí mismo y para el conjunto de la ciudadanía". El portavoz del Ejecutivo foral ha resaltado que gran parte de los ingresos que se producen en los hospitales navarros por COVID-19 son de personas que todavía no se han vacunado, muchos de ellos jóvenes.

Con todo, el Gobierno de Navarra no contempla aplicar medidas de forma inmediata porque el aumento de los casos de coronavirus "no está teniendo un impacto excesivo en los hospitales" y porque las restricciones deberían estar en todo caso justificadas por una situación de mayor trasmisión a la actual. "Se quiere trabajar con el mayor grado de previsión, pero las medidas tienen que estar justificadas para contar con el aval de la Justicia", ha explicado.

Líder en incidencia y en número de pruebas

Lo cierto es que la pandemia se encuentra en sus valores más altos en Navarra desde el pasado verano. La comunidad foral lidera la tabla de incidencia acumulada con más de 110 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días y este martes ha notificado la cifra más alta de contagios de los últimos meses, 129. "Todo el noreste peninsular es una zona de mayor riesgo para las enfermedades respiratorias", ha lamentado el vicepresidente Remírez.

Por otro lado, Navarra es también el territorio en el que mayor número de pruebas diagnósticas se realizan. 2.574 en el último día, lo que arroja una tasa de 1.661,38 por cada 100.000 habitantes, por muy encima de la media nacional, situada en las 1.077,34 pruebas.

En las últimas 24 horas el Servicio Navarro de Salud (Osasunbidea) ha notificado una nueva muerte de una persona con COVID-19, mientras que en los hospitales se han registrado 5 nuevos ingresos relacionados con esta enfermedad, uno de ellos de una persona en estado crítico que ha tenido que ser trasladada a la UCI. La ocupación de loes hospitales se mantiene "estable" con 32 personas ingresadas, 6 de ellas en cuidados intensivos.