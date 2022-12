Navarra recaudará 104 millones de euros en dos años por los nuevos impuestos a las energéticas y a la banca

El Gobierno de Navarra ha fijado una previsión de ingresos de “unos 104 millones de euros” en los dos próximos años por los nuevos impuestos a la banca y a las empresas energéticas que se han conveniado este miércoles con el Estado, junto con otras tasas como la que se aplicará sobre envases de plástico no reutilizable o sobre los gases fluorados de efecto invernadero. La cantidad de 104 millones se obtiene de aplicar el 1,6%, el índice de imputación fijado en el Convenio Económico con el Estado, a los 6.500 millones de euros que el Ejecutivo central ha avanzado que prevé recaudar por este gravamen durante los años 2023 y 2024.

La consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, quien ha celebrado este nuevo acuerdo con el Estado, ha avanzado además que la comunidad foral también ha concertado el Impuesto a las grande fortunas que será complementario del Impuesto de Patrimonio. Sin embargo, según ha precisado, este gravamen no será aplicado en la práctica en Navarra, donde seguirá vigente el Impuesto de Patrimonio, cuya subida fue pactada en noviembre con EH Bildu dentro del acuerdo de presupuestos y medidas fiscales para el 2023.

“Estos acuerdos suponen un refuerzo de la autonomía de Navarra a la hora de gestionar y recaudar las nuevas figuras impositivas que van surgiendo”, ha destacado Elma Saiz, quien ha comparecido por vía telemática desde la sede del Ministerio de Hacienda en Madrid.

Estas nuevas tasas a las empresas energéticas y a la banca, que no son propiamente impuestos, se han tramitado como gravámenes temporales que no pueden ser recaudados de forma directa por la Hacienda Foral de Navarra como el resto de los impuestos para los que el Convenio Económico sí reconoce la competencia foral. Por ello se ha tenido que negociar con el Estado una fórmula para que Navarra reciba el 1,6% del volumen de ingresos generados por estas figuras en 2023 y 2024 que el Estado prevé que sea de unos 6.500 millones de euros. Es decir, alrededor de 104 millones, que la comunidad foral se descontará del pago anual que realiza al Estado por las competencias no transferidas.

No se aplicará el Impuesto a las Grandes Fortunas

En la comisión también se ha conveniado el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, que en la práctica no se aplicará en Navarra, donde está vigente el Impuesto de Patrimonio, ya que la idea del Gobierno al poner en marcha esta tasa era precisamente contrarrestar a comunidades autónomas como Madrid o Andalucía que han eliminado esta tasa. La consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, ha confirmado que únicamente se aplicará la subida del Impuesto de Patrimonio recogida en el paquete de medidas fiscales que se aprobó en el Parlamento la semana pasada, y que afecta a unos 380 contribuyentes, según las estimaciones del Ejecutivo foral, y que tendrá un impacto potencial de 5,2 millones de euros.

La Comisión Negociadora del Convenio Navarra Estado está compuesta por ocho miembros de la administración navarra y seis por parte del Estado. Navarra está representada por la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, el director gerente de Hacienda Foral de Navarra, Óscar Martínez de Bujanda y Javier Esparza, Ainhoa Unzu, Uxue Barkos, Adolfo Araiz, Mikel Buil y José Miguel Nuin, en representación de los grupos con representación en el Parlamento de Navarra.