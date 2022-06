Pamplona se tiñe ya de rojo en el último peldaño de la escalera hacia San Fermín

Pamplona ha amanecido este 6 de junio, coincidiendo con el último peldaño de la escalera de San Fermín, teñida ya de rojo a un mes del regreso de las fiestas tras dos años de suspensión por la pandemia. Los principales monumentos de la capital navarra están ya ataviados con el “pañuelico” rojo en un gesto que, según el Ayuntamiento de Pamplona, demuestra que la ciudad “ya está preparada para volver a tirar el chupinazo, sacar a la calle sus gigantes y cabezudos, disfrutar con las charangas y las peñas, y al fin y al cabo vivir nueve días en blanco y rojo”.

Los corredores del monumento al Encierro de Pamplona, las esculturas que custodian la entrada del Consistorio, la estatua de los Fueros o las representaciones de personajes históricos que se encuentran distribuidas por la ciudad, como la de Hemingway junto a la Plaza de Toros, la de Julian Gayarre en la Taconera, la de Carlos III en la Plaza del Castillo, o la de José Joaquín Arazuri en el Rincón de la Aduana son algunas de las figuras que ya tienen puesto el pañuelo, que según marca la tradición hay que ponérselo el día 6 de julio a las doce en punto del mediodía, en cuanto estalla el cohete del chupinazo, y que nueve días después, en la medianoche del día 14 hay que quitárselo en el momento que marca el tradicional momento del ‘Pobre de mí’. En esta ocasión, al Ayuntamiento ha decidido vestir un mes antes a sus principales monumentos como gesto especial de las “ganas” que hay en Pamplona de que regresen los Sanfermines tres años después.

El Ayuntamiento de la capital navarra también ha editado un vídeo con el mismo lema elegido en 2020 y 2021 cuando se anunció la suspensión de las fiestas por la pandemia de COVID-19: “¡Los viviremos!”. En él se apela “a la esencia y la emoción” que se viven en Pamplona entre el 6 y el 14 de julio, para celebrar que “este año sí, los viviremos”.

También recuerda “a los que ya no están” y hace una mención especial a los que los van a vivir por primera vez. “Este año toca vivirlos por tres y por todos. Por el recuerdo de quienes ya no están... por la ilusión de los que aún no han estado. Porque, si algo hemos aprendido, es que lo importante es el ahora, la piel que se eriza, las voces que se unen”, recoge el vídeo.

El vídeo “llama a vivir el ahora porque este año, toca emocionarnos, exprimirnos, disfrutarnos, abrazarnos”. Y todo ello con “imágenes que trasladan a las personas que lo estén viendo a la esencia de la fiesta, como el chupinazo, el encierro, los fuegos artificiales o la ofrenda al santo”.

Para las fiestas, el alcalde Enrique Maya había anunciado la celebración de un concierto de “primer nivel” en el Navarra Arena, que finalmente no se realizará por “los altos cachés” y por el rechazo de algunos cantantes a participar en unas fiestas que tienen un marcado carácter taurino. Entre los artistas que sí actuarán se encuentran Lola Índigo, Camela, la M.O.D.A o La reja de Van Gogh.