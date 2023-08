Polémica en Navarra: Volkswagen sacará de su fábrica de Pamplona la planta de ensamblaje de baterías

Volkswagen no construirá finalmente una fábrica para el ensamblaje de baterías dentro de su fábrica de Pamplona, como había planeado inicialmente. En su lugar, subcontratará a Hyundai, que a través de su filial Mobis, instalará una planta de montaje de baterías en la Ciudad del Transporte de Imarcoain, situada a unos 10 kilómetros de la fábrica de Landaben.

La decisión ha sentado mal en comité de empresa, que veía en esta planta una oportunidad para mantener la totalidad del empleo cuando se cambie al vehículo eléctrico y disminuya la producción, y ha generado polémica entre los partidos políticos en medio del proceso de investidura de María Chivite como presidenta de la comunidad foral. El presidente de UPN, partido que ganó las elecciones el 28 de mayo pero que no gobernará por no contar con los apoyos suficientes, Javier Esparza, ha acusado a Chivite de “apuñalar” al comité de empresa al “haber trabajado durante los últimos meses de la mano de la multinacional para que no se trate a Landaben de la misma forma que a Martorell, donde allí se ha confirmado que la planta de baterías sí va a ir dentro de la fábrica”. “Aquí somos de segunda, aquí el empleo que se lo lleven a Cataluña, que es quien hace presidente a Sánchez”, ha señalado.

Hyundai invertirá unos 200 millones de euros en construir una planta de baterías que empleará a unos 200 trabajadores. Allí se ensamblarán las baterías procedentes de la gigafactoría que Volskwagen abrirá en Sagunto (Valencia) y serán trasladadas hasta Landaben, situada a unos 10 kilómetros, para los vehículos eléctricos que se van a fabricar en Pamplona.

La compañía producirá dos modelos de vehículos eléctricos, uno de Volkswagen y otro de Skoda, que se empezarán a fabricar en serie a partir de 2026. Volkswagen prevé una capacidad máxima de producción de 400.000 vehículos al año, aunque espera fabricar una media de unas 300.000 unidades, variable en función de la demanda del mercado. La planta de Landaben produce actualmente tres modelos (Polo, T-Cross y Taigo) y se encuentran en fase de planificación de llegada dos nuevos modelos cien por cien eléctricos. Existirá una convivencia entre los modelos actuales y los eléctricos durante su integración, durante el lanzamiento de los nuevos modelos y hasta el final del ciclo de producción de los actuales modelos de combustión.