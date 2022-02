Recogen firmas para exigir una “regularización extraordinaria” de migrantes, hasta 10.000 en Navarra

Varios colectivos han recogido este sábado firmas en Pamplona en el marco de una campaña nacional para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que establezca una "regularización extraordinaria" para las cerca de 500.000 personas extranjeras en situación irregular que viven en España, alrededor de 10.000 en Navarra. El Comité de Navarra de Iniciativa Legislativa Popular lo componen asociaciones como Oxfam Intermón, Papeles y Derechos Denontzat, CEAR o SOS Racismo, pero está abierto a más incorporaciones. Según recoge Europa Press, este mediodía han instalado una mesa en la Plaza del Castillo de Pamplona donde han informado de su iniciativa y han recabado firmas con el objetivo de conseguir las 500.000 necesarias para llevar la ILP al Congreso de los Diputados.

En declaraciones a los medios de comunicación, Flavia Navarrete, en representación del Comité de Navarra de la Iniciativa Legislativa Popular, ha explicado que la campaña a nivel estatal se inició el 23 de diciembre y terminará el 23 de septiembre. Asimismo, ha destacado que esta recogida de firmas es el inicio de varias movilizaciones. "Este es un largo camino y vienen muchas movilizaciones; esto es sólo el comienzo", ha remarcado. Si bien no ha sabido precisar el número total de firmas recabadas hasta ahora, ha señalado que "sí que se han comprometido asociaciones con 200.000 firmas". Según ha indicado, a las personas en situación irregular "se les recorta derechos como a la salud, a vivienda, a un trabajo regularizado". Ha resaltado, además, que "de estas 500.000 personas, un tercio son niños y niñas que han nacido en el Estado español, a los que no se les reconoce la ciudadanía por la situación administrativa de sus padres".

Ha incidido en la necesidad del apoyo de "las personas aliadas porque sólo pueden firmar las personas con DNI español mayores de 18 años."." Las personas migrantes estamos en las calles pero no podemos firmar porque la mayoría estamos en situación irregular o no contamos con un DNI", ha añadido. Así, ha considerado que la campaña es una "oportunidad para que todos los colectivos y asociaciones que se consideran antirracistas se vuelquen a apoyarnos". Navarrete ha explicado que, de conseguirse las firmas necesarias, la ILP se debatiría en el Congreso de los Diputados. "Ahí vamos a ver el posicionamiento de los partidos políticos y a ver si apoyan o no a la migración que tanto mueve la economía de este país, que son fundamentales y esenciales"

Al Gobierno de Navarra le ha pedido que "se posicionen, que las instituciones deberían estar aquí con las asociaciones recaudando firmas". Ha considerado "fundamental que tanto partidos políticos, instituciones y Gobierno se vuelquen a apoyar esta campaña". "Aquí se van a caer las caretas", ha añadido. En un comunicado, los colectivos que integran el Comité en Navarra para esta ILP consideran que el sistema de acceso a la residencia contemplado en la Ley de Extranjería es "insuficiente, limitado y no se ajusta a la realidad actual de las personas migrantes que viven y trabajan" en España. Algo que "genera una espiral de vulnerabilidad y desprotección que acrecienta la exclusión social e impacta en el conjunto de la sociedad".

Han afirmado que "la irregularidad supone una condena a la explotación laboral, la invisibilidad frente a las instituciones, la desprotección legal o la exclusión de facto de servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad". Igualmente, han llamado la atención ante la "pérdida de un gran aporte económico y fiscal" ya que, entienden, "una regularización afloraría el gran potencial de sus impuestos directos y de las contribuciones de empleados y empleadores al sistema de Seguridad Social".