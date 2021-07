El Tribunal Europeo de Derechos Humanos admite los primeros recursos de los condenados por la agresión de Alsasua

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, ha admitido a trámite los primeros recursos de las defensas de los jóvenes de Alsasua condenados por la justicia española por la agresión a agentes de la Guardia Civil en un bar de la localidad navarra. Esta instancia revisa si los afectados tuvieron un proceso judicial justo en las instancias ordinarias españolas, esto es, no entrará al fondo de la cuestión.

Según EiTB, son cinco de los ocho recursos los que ya han sido admitido a trámite por la corte europea. "Es previsible que el resto de recursos siga el mismo camino, pero por ahora no tenemos la confirmación", ha escrito en Twitter la plataforma de familiares de los condenados, Altsasu Gurasoak, que ha informado de los dos primeros expedientes que han llegado hasta Estrasburgo.

Recientemente, las defensas de Jokin y Ainara han recibido la confirmación de que el recurso interpuesto en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido aceptado. Es previsible que el resto de recursos siga el mismo camino, pero por ahora no tenemos la confirmación. #Altsasu pic.twitter.com/gApdRwrR5d — Altsasu gurasoak (@Altsasugurasoak) 20 de julio de 2021

En noviembre de 2020, familiares de los condenados ya informaron del recurso. "Cuatro largos años inmersos en un proceso judicial evidentemente manipulado", denunciaron entonces, según recogió Europa Press. "Es obvio que ningún órgano del sistema judicial español con competencias para ello ha demostrado tener voluntad de frenar este montaje, demostrando graves carencias democráticas y violando los derechos fundamentales más básicos", sostuvieron recordando las acusaciones de terrorismo.

"Somos optimistas y confiamos en un resultado positivo, pero también somos realistas y sabemos que todo no será un camino de rosas", dijeron. Eso sí, admitieron las limitaciones de esta fase: "En Estrasburgo no tendremos la oportunidad de cuestionar el juicio partiendo de cero, y por supuesto no se investigará a los denunciantes. Sólo pediremos lo mismo que hasta ahora, justicia de garantías y respeto a los derechos humanos". Las últimas condenas expiran en 2025.