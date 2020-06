Navarra Suma pide un plan de empleo, inversión en obra pública y que no haya subida de impuestos para la reactivación

Navarra Suma ha presentado una propuesta con 39 medidas para su inclusión en el Plan Reactivar Navarra, medidas entre las que se encuentran la puesta en marcha de un plan de empleo acordado con los sindicatos y los empresarios, la producción propia de material de protección sanitario, inversiones en salud, un plan de inversión en obra pública por valor de 75 millones de euros, y que no haya subidas de impuestos.

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha explicado en rueda de prensa que su grupo defenderá estas medidas en el Parlamento de Navarra con "ánimo de aportar, de llegar a acuerdos, porque es lo que va a ser mejor para Navarra" y ha deseado que "todos los grupos y que el Gobierno estén receptivos". "De la misma manera que nosotros estamos tendiendo la mano, esperamos que ellos también trabajen en buscar esos consensos", ha planteado.

Javier Esparza ha asegurado que las medidas propuestas por Navarra Suma "conforman un plan completo de acciones que ponen el foco en intentar ayudar a las ciudadanos, a los sectores productivos y a la Administración pública, con algunas medidas a corto plazo y otras a medio y largo plazo, pero en cualquier caso todas ellas necesarias para el futuro de Navarra".

El plan presentado por Navarra Suma se divide en cuatro bloques: ayudar a las personas que se han visto más afectadas por la crisis; reactivar el consumo, la actividad económica y el empleo; preparar a Navarra para un posible rebrote, y reforzar los servicios públicos.

Esparza ha explicado que su grupo no ha cuantificado concretamente el coste global de las 39 medidas (el número máximo que se podían presentar en el Parlamento para su debate), pero ha señalado "es el Gobierno el que tiene que decirnos con qué cantidad se va a dotar al plan y a partir de ahí establecer prioridades".

Además, el portavoz de Navarra Suma ha señalado que "el Gobierno nos está trasladando a todos que, a pesar de tener un agujero aproximado de 1.000 millones, se va a ser capaz de cuadrar el presupuesto con los 16.000 millones anunciados por el Gobierno de España para las Comunidades Autónomas y con la capacidad de endeudamiento, y que con eso no va a haber ningún desajuste presupuestario".

En todo caso, una de las medidas planteadas por Navarra Suma es que no haya subidas de impuestos. "Hace falta un marco fiscal acorde con el escenario actual. Navarra ya parte de ser la Comunidad donde más impuestos se pagan y decimos que no haya un aumento de los impuestos, porque no puede haber otro castigo a la clase media trabajadora y a la empresa", ha subrayado.

Dentro de su plan, Navarra Suma propone inversiones en el ámbito sanitario, como una UCI de pediatría y habitaciones individuales en los tres hospitales públicos, una nueva unidad de diálisis y equipamiento de los nuevos quirófanos en Tudela, producción propia y adquisición de material de protección, test, y otro material; o la aprobación de una ley foral para una atención sociosanitaria integrada.

Además, en el Departamento de Derechos Sociales, la coalición pide la aprobación en el plazo de un mes de un plan de contingencia ante un posible rebrote para personas mayores y con discapacidad.

Por otro lado, Navarra Suma ha pedido un Plan de Empleo acordado en el seno del Consejo de Diálogo Social, pactado con los sindicatos y con la patronal navarra, y que "garantice oportunidades en todo el territorio foral y contenga la perspectiva de género en las distintas medidas".

En el ámbito de infraestructuras, pide desarrollar un plan de inversiones en obra pública con una inversión de 75 millones en infraestructuras de transporte y carreteras, con actuaciones, entre otras, en la N-121-A y en los túneles de Belate y Almándoz. También pide impulsar el tren de alta velocidad y el Canal de Navarra.

En lo relativo a educación, Navarra Suma propone la gratuidad de los centros de 0-3 años públicos y establecer conciertos para las escuelas infantiles de iniciativa privada con el fin de favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar.

Asimismo, propone reducir el número de departamentos y altos cargos del Gobierno de Navarra, considerando "si ya no se justificaba su estructura hace unos meses, en estos momento no tiene justificación ninguna".

Otras medidas que plantea Navarra Suma son un plan específico de ayudas directas al alquiler de vivienda libre; medidas de apoyo para la ganadería y los sectores hortícola y vitivinícola; líneas de ayudas para hostelería, restauración, turismo, pequeño comercio y convenciones; ayudas al sector del automóvil para incentivación de la demanda; o bonos culturales y deportivos para que los ciudadanos puedan participar en la reactivación económica y social de los sectores de la cultura y el deporte.