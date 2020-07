Navarra celebra dos semanas después un nuevo día sin contagios ni muertes con COVID-19

Navarra ha vuelto a registrar en el último día una nueva jornada sin positivos ni muertes con COVID-19. Un acontecimiento que se registra justamente el día en el que se cumplen cuatro meses de la detección del primer caso de coronavirus en la Comunidad foral , una mujer de 39 años que ingresó en la UCI en estado muy grave, pero que varias semanas después consiguió recuperarse.

Por ese motivo hoy la consejera de Salud, Santos Induráin, ha hecho un balance de la pandemia acompañada por director general de Salud, Carlos Artundo, y la directora gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral, Marian Nuin. Induráin ha señalado que desde el inicio de la pandemia se contabilizan en Navarra, entre PCR y test de anticuerpos, un total de 10.351 personas que han pasado el coronavirus. La consejera ha llamado a no relajarse ya que "por desgracia no ha terminado, sigue latente como recuerdan los sucesivos brotes y amenaza con volver en otoño según muchas previsiones".

Según ha detallado Induráin, estos positivos "en su gran mayoría estas personas han padecido la enfermedad de manera leve" y ha detallado que el 80% han sido atendidas en su domicilio por Atención Primaria. Frente a esto, ha remarcado que casi 2.000 personas han tenido que ser hospitalizadas, 139 en unidad de cuidados intensivos, lo que supone "la cara más dura" junto a los 528 navarros que han fallecido con COVID-19 confirmado, "probablemente con una mortalidad extraordinaria asociada al COVID-19 que está por calibrar".

Sin nuevos casos en los focos de Sumbilla y Pamplona

Por su parte, la directora gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral, Marian Nuin, ha informado que los brotes de Sumbilla y Pamplona no acumulan nuevos positivos desde hace dos y tres días respectivamente. El de la Comarca de Pamplona, ha contado con 13 personas involucradas entre el 17 y el 27 de junio, seis sintomáticos y siete asintómaticos; mientras que el brote de la zona norte ha afectado a 20 personas, que se han diagnostico del 18 al 26 de junio. De ellas, ocho han sido sintomáticos y 12 asintomáticos. Según ha apuntado, aunque desde el 26 y 27 de junio, respectivamente, no se han detectado nuevos casos relacionados con estos brotes, no se descarta que puedan aparecer nuevas PCR positivas, ya que "todavía estamos en el proceso de seguimiento".

La consejera ha vuelto a insistir una vez más la necesidad de respetar las medidas de seguridad para evitar nuevos brotes como los de esta última semana a raíz de dos reuniones familiares. "Esto es un viaje aún sin final, hemos pasado del estado de alarma a una situación de alerta sanitaria", ha subrayado Induraín.