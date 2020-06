Dos reuniones familiares provocan un repunte de 21 nuevos contagios en Navarra

La entrada en la "nueva normalidad" no significa que el coronavirus se haya ido. Es la idea en la que han incidido este lunes la presidenta de Navarra, María Chivite, y la consejera de Salud, Santos Induráin, en la presentación de una campaña sobre la necesidad de mantener una distancia entre personas de 1,5 metros. Y es que el coronavirus sigue presente entre nosotros, y muestra de ello es que en las últimas 24 horas se ha producido en Navarra un repunte de 21 nuevos casos en la Comunidad foral fruto de reuniones familiares. Este aumento de casos se ha producido en dos ámbitos: uno en la zona norte y otro en Pamplona y Comarca.

El incremento de casos supone un repunte respecto a los casos reportados en los últimos días. El domingo, el Gobierno informó de que se habían registrado tres casos y el sábado se había dado cuenta de ocho casos nuevos.

La consejera Induráin, ha explicado que el aumento de casos de este lunes "tiene que ver con relaciones familiares y relaciones sociales, no es en el contexto de centros sanitarios o sociosanitarios, donde llevamos a cabo una medidas preventivas muy intensas para blindarlos". También ha indicado que, en concreto, este aumento de casos obedece a un seguimiento de los contactos de positivos anteriores. Así, de los 21 casos nuevos, 12 corresponden al estudio de contactos en una zona del norte de Navarra y en la Comarca de Pamplona.

Induráin ha destacado que el Gobierno de Navarra está haciendo "una identificación, un aislamiento y un seguimiento muy precoz de los contactos" y ha señalado que la mayoría de los nuevos casos detectados eran "asintomáticos". "Obedece a una detección muy precoz para cortar la transmisión", ha dicho.

"Al ser en el ámbito familiar no se puede hablar de brote", ha señalado la consejera, aún así no ha podido ocultar su preocupación porque este tipo de repuntes sean comunes, y por ello ha apelado una vez más a la responsabilidad individual de la ciudadanía. "Es muy importante que no nos olvidemos de todo lo que hemos pasado y que entre todos apelemos a esta responsabilidad", ha dicho.

Preguntada por si se van a tomar medidas más restrictivas de cara a los Sanfermines fruto de este repunte de casos en el ámbito de las reuniones familiares y sociales, muy comunes en las fiestas patronales, ha señalado que se está trabajando en algunas medidas, pero ha insistido en que el que no se produzcan nuevos brotes dependerá de la "responsabilidad individual como colectiva". "Tenemos que evitar aglomeraciones y tenemos que relacionarnos evitando riesgos, porque según qué tipo de actos o de situaciones entrañan un alto riesgo y tenemos que evitarlo".