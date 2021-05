Gimeno dice que ya hay un protocolo de organización del próximo curso escolar pero no adelanta si habrá jornada continua

Según ha informado, se dará a conocer este miércoles tras presentarlo en la sesión de Gobierno

PAMPLONA, 11 (EUROPA PRESS)

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha informado este martes de que esta pasada noche se ha finalizado el protocolo de prevención y organización de la modalidad educativa presencial para el próximo curso, que se presentará este miércoles, y del que no ha ofrecido detalles. No ha adelantado, por tanto, si el curso que viene habrá o no jornada continua en los centros escolares.

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa sobre este asunto, Carlos Gimeno ha indicado que "hay ya un acuerdo entre los departamentos de Educación y Salud" y que de él se informará este miércoles en la sesión de Gobierno para posteriormente hacerlo a la opinión pública y a la comunidad educativa.

El consejero, que no ha adelantado por tanto si habrá jornada continua o no el próximo curso escolar, ha indicado que "se ha diseñado un protocolo de prevención y organización de la modalidad educativa presencial, se ha finalizado esta misma noche y se están ultimando los detalles".

Según ha expuesto, se trata de "un protocolo que tiene unas singularidades", es "una herramienta que se podrá adaptar a los distintos escenarios epidemiológicos que se puedan establecer en un contexto frágil y cambiante como el que podemos observar".