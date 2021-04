La Policía Foral denuncia este fin de semana 91 infracciones por no respetar la normativa anti Covid

Los agentes han desalojado esta madrugada un bar en Bera con nueve personas consumiendo bebidas alcohólicas, dos de ellas menores

PAMPLONA, 18 (EUROPA PRESS)

La Policía Foral ha interpuesto este fin de semana 91 denuncias relacionadas con infracciones en materia de normativa anti Covid, entre las que destacan 30 por no usar mascarilla, 18 por incumplir el toque de queda, 11 por reuniones de no convivientes y 7 por no respetar el confinamiento perimetral.

Además, las patrullas han atendido una veintena de requerimientos ciudadanos para comprobar el cumplimiento de la normativa anti Covid y mediar en peleas.

Además del servicio conjunto con la Policía Municipal en Pamplona, en el que se interpusieron 50 denuncias durante las noches del fin de semana, el viernes la Policía Foral acudió a Liédena (posible incumplimiento de medidas en local), Oricáin (concentración de personas en la playa), Añorbe (fiesta en una bajera), Lodosa (grupo de jóvenes en una bajera), Pamplona (botellón en el río Arga), Ablitas (reunión de jóvenes), Tafalla (fiesta en un patio) y Mutilva (personas reincidentes en domicilio).

Ayer sábado y esta madrugada se han movilizado recursos policiales a Etxauri (fiesta en vivienda con diez personas denunciadas), Burlada (reunión de no convivientes en un inmueble), Ribaforada (incumplimiento de aforo en un bar), Artica (cumpleaños en una terraza), Ezcároz (posible incumplimiento de medidas sanitarias en un bar), Larraga (denuncia al titular de un bar por suministrar bebidas a varias bajeras), Cizur Menor (posible botellón), Elizondo (concentración en la Plaza Santiago) y Pamplona (personas dentro de un bar del casco viejo).

Destaca una actuación de las patrullas de Elizondo en Bera donde se ha desalojado un bar a las 02.10 horas con nueve personas consumiendo bebidas alcohólicas, entre ellas, dos menores. Se han formulado 18 denuncias: seis por no portar la mascarilla, otras seis por no respetar el horario establecido, tres por fumar en el interior del local, una por falta de respeto a los agentes y dos al titular del local por incumplir el horario de cierre y por permitir el consumo de tabaco en el interior.

DIEZ ACCIDENTES DE TRÁFICO

En materia de tráfico se han atendido diez accidentes viales, tres se han saldado con heridos en Corella (atropello a persona mayor), Alsasua (conductora herida tras salida de vía) y Ribaforada (colisión con un herido), además de daños materiales en el resto.

Cabe destacar el dispositivo especial de vigilancia programado el viernes por la tarde noche para controlar y evitar concentraciones de vehículos que realizan carreras y maniobras ilegales, tanto en Huarte Pamplona (polígono Areta, junto a la Policía Local) como en Tajonar (polígono Belabuntzu). Fueron identificados varios conductores hasta que abandonaron el lugar.

SIETE DETENIDOS

Por otra parte, siete personas han sido detenidas por la Policía Foral tras la comisión de distintos delitos. Dos en Alsasua (una por malos tratos y otra por lesiones con arma blanca), dos en Tafalla (por malos tratos y otra por denuncia falsa) y una en Tudela (delito de hurto), Pamplona (requisitoria judicial) y Estella (lesiones y tenencia de armas prohibidas).

Finalmente, la Policía Foral ha intermediado este fin de semana en cinco peleas tras sucesos ocurridos en Artica (pelea entre menores, cuyos padres interpusieron denuncia), Beriáin (dos personas dentro de una 'villavesa'), Fustiñana (amenazas cruzadas), Mutilva (fuerte discusión de pareja) y Burlada (pelea entre convivientes de un piso).