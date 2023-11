Vox tumba en Navarra una declaración de condena a los ataques a sedes del PSOE

Vox, con dos escaños del total de 50 que conforman en pleno del Parlamento de Navarra, ha tumbado una declaración institucional en la Cámara foral de condena a los ataques que han sufrido durante los últimos días diferentes sedes del PSOE en España por parte de grupos de extrema derecha.

El texto, que no ha salido adelante pese al apoyo del resto de formaciones, incluido el de PP y UPN, por ser necesario el respaldo unánime de los grupos, recogía la condena a los ataques “a las sedes socialistas y de todos los partidos democráticos”, así como “las amenazas, insultos y ataques a sus militantes”.

En un segundo punto censuraba “las consignas franquistas, los gritos e insultos contra el presidente del Gobierno y a favor del dictador Franco” y la utilización de “símbolos preconstitucionales” en las concentraciones contra las sedes socialistas que se han llevado a cabo en la última semana.

Por último, en un tercer punto, la declaración pedía “el cese de los discursos de odio que alientan comportamientos hostiles contra partidos democráticos y sus militantes”.

“Vox está atacando la democracia, está arengando a que en este país se fomente la violencia y los ataques a quien no piensa como ellos”, ha criticado el portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ramón Alzórriz, quien ha añadido que se trata de una “situación gravísima en la que la democracia tiene que reaccionar y los partidos en su conjunto se tienen que unir para defenderla”.

El texto, pese a no haber sido aprobado, ha contado con el respaldo del resto de grupos, incluidos UPN y PP. El portavoz de los regionalistas, Javier Esparza, ha “rechazado” que Vox no haya aprobado una declaración “que no tenía ningún problema para ser aprobada”. Por su parte, Javier García, del Partido Popular, ha señalado que su grupo “no tiene una doble vara de medir” y que condena “cualquier tipo de violencia”. El portavoz del PP ha aseverado que se trata de “la misma violencia que sufrieron ciertas personas del PP”. “Nos hubiera gustado ver esa contundencia también en la condena de los ataques a las sedes del Partido Popular”, ha apostillado.