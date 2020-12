Soy madre de un niño de dos años y una niña de pocos meses que se han criado con lactancia mixta. Les he dado teta y biberón al mismo tiempo, unas temporadas con más teta, otras con más bibe. Y no ha pasado nada. No han soltado la teta, no han rechazado la tetina de goma. No ha sido ningún drama. Al revés, para mí ha supuesto una liberación.

