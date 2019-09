Dimite en bloque la directiva de Ciudadanos en Vitoria: "El partido está capitaneado por personas que han perdido completamente el rumbo"

Los tres miembros de la Junta Directiva de Ciudadanos en Vitoria que permanecían en el partido tras el cese de Javier Gómez han anunciado este sábado su cese. Entre ellos están Miguel Leal, cabeza de lista al Congreso en abril, e Iñaki Sánchez, quien fuera candidato al Ayuntamiento de Vitoria el 26M. Consideran que el comportamiento del partido con Gómez ha sido "desleal a años de esfuerzo y dedicación". De esta manera, han anunciado que la Junta Directiva de Vitoria "queda disuelta de facto".

El que fuera responsable de Organización de Ciudadanos en Euskadi, coordinador del partido en Álava y candidato a diputado general en esta provincia en las últimas elecciones locales, Javier Gómez, ha indicado en conversación telefónica a eldiarionorte.es que "no se verán los nombres de ninguno de ellos en listas de otros partidos" y que siguen "compartiendo el discurso de Ciudadanos", pero no la manera de "aquellos que lo capitanean". Se refiere así a Albert Rivera, a quien ha acusado de "elegir venir a Euskadi para lo que viene", aludiendo a la situaciones que protagonizó en Euskadi el dirigente del partido durante la pasada campaña electoral.

"Contra lo que puedan decir aquí, nadie se va a ir a ningún lado. Nosotros seguimos manteniendo el mismo discurso, tanto los que nos vamos como los que se quedan. Es un discurso que sabemos que es complicado de explicar aquí, sobre todo si el partido no nos facilita las cosas. No hace falta que haga un relato de agravios, cuando elige venir a Euskadi para lo que elige venir a Euskadi. No hace falta que recordemos cuándo viene a Euskadi y para lo que viene. Hemos soportado eso estoicamente porque sentíamos que por lo menos no se nos ofendía, no se nos faltaba al respeto. Pero claro, ya llega un momento en el que hay unas líneas rojas que se han traspasado y que son el detonante de nuestra marcha", ha indicado Gómez a este diario.

Por su parte, el que fuera candidato del partido al Ayuntamiento de Vitoria, Iñaki Sánchez, ha indicado este sábado en un encuentro con otros dirigentes, afiliados y medios de comunicación que consideran que "el partido está actualmente capitaneado por personas que han perdido completamente el rumbo", lo que hace "inviable" su continuidad. En cualquier caso, Sánchez ha insistido en que "en Ciudadanos, y particularmente en Euskadi, permanecen personas de una valía extraordinaria y de gran calidad humana".

Durante el evento, Gómez ha vuelto a tender puentes para que Ciudadanos recapacite respecto a la idoneidad de la fórmula "España Suma", al menos para el País Vasco. "Cuando los constitucionalistas se dividen, los nacionalistas se multiplican. Si no sumamos, nos restan. En Álava, sin ir muy lejos, lo hizo Bildu. Ellos son el verdadero enemigo", considera Gómez. Además, ha querido destacar que continuarán "trabajando desde la sociedad civil para fortalecer una alternativa constitucionalista al nacionalismo obligatorio, por encima de egos y personalismos".

En el evento, que ha tenido lugar en Vitoria, también han estado presentes Iñigo Calderón, cabeza de lista por Gipuzkoa en las elecciones autonómicas de 2016 y responsable autonómico de Programas, y Rodrigo Zamora, la cara más visible del partido en Álava desde su inicio y que cerró de manera testimonial la lista municipal de Ciudadanos en las últimas elecciones. Ambos han mostrado su apoyo a los que hasta ahora han sido sus compañeros de partido.