El cargo de Cs expulsado por intentar una coalición con el PP vasco: "Informé a la dirección desde el primer momento"

Responsable de Organización de Ciudadanos en Euskadi, coordinador del partido en Álava y candidato a diputado general en esta provincia en las últimas elecciones locales. Y prácticamente de la noche a la mañana y sin verlo venir, Javier Gómez Calvo ha perdido la confianza de la dirección nacional presidida por Albert Rivera.

¿Por qué? La coalición que el PP vasco y Javier Gómez, habían analizado para el 10 N con la marca 'Vascos Suman' ya no podrá salir adelante. La dirección de Ciudadanos la ha frustrado al destituir a Gómez como responsable de Organización bajo la acusación de intentar "un trasvase de afiliados" al PP. Según el propio presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, la destitución no ha tenido nada que ver con una posible coalición electoral ya que esta es una decisión que compete a la Ejecutiva Nacional.

Rivera ha insistido en que esta destitución se ha producido porque "quería irse a otro partido" y no por otras causas, en contra de lo que dice el propio Gómez, quien en declaraciones a eldiario.es asegura que su cese se ha producido por intentar cerrar con el PP vasco una coalición constitucionalista al estilo de Navarra Suma. "Desde el primer momento he mantenido informada a la dirección de los pasos que he ido dando, incluidos los documentos que había transaccionado con el PP vasco. Está claro que Madrid y Euskadi tienen dos visiones contrapuestas de la coalición. Eso lo puedo entender. Lo que no puedo comprender es que me difamen diciendo que he intentado llevar afiliados de Ciudadanos al PP. Es completamente falso".

En la misma línea se ha expresado el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso. "Me sorprende, porque yo lo sabría", ha destacado.

Según Calvo, la dirección de Ciudadanos ha bajado "al lodo" con sus acuaciones, pero no va a encontrar una respuesta en la misma línea. "No va a salir de mi boca ni una mala palabra hacia los dirigentes, pero lo único que han conseguido con estas acusaciones hacia mi persona es hacerse daño a sí mismos".

Gómez, quien aún mantiene su cargo como coordinador en Álava, ha recalcado que este miércoles recibió una llamada del secretario de Organización nacional, Fran Hervías, para comunicarle que había perdido la confianza de la dirección y que la línea oficial del partido no contempla en ningún caso coaligarse con el PP. "Pero en ningún momento me habló del trasvase de afiliados. Es algo que han sacado después para difamarme".

Según Calvo, a finales de agosto un grupo de militantes vascos de Ciudadanos empezaron a cuestionarse el "rumbo" del partido y se propusieron estudiar la receptividad del PP a una coalición en Euskadi, tarea que le encargaron a él.

En los comicios del 28 de abril el PP no logró representación por Euskadi. Perdió sus dos diputados en el Congreso, uno por Bizkaia y otro por Álava. Mientras, Ciudadanos tampoco consiguió representación.