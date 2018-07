Clarence Bekker Band llega con su jazz vibrante al '4 Caños Jazz Festival'

El cantante holandés Clarence Bekker llega este viernes, a partir de las 21.00 horas, al Teatro Concha Espina de Torrelavega. El concierto de este artista y su banda, Clarence Bekker Band, se enmarca en el '4 Caños Jazz Festival', la iniciativa que inundará la capital del Besaya de jazz durante el verano. La entrada tiene un precio de siete euros.

A Bekker lo acompaña en el escenario su banda, formada por Francisco Guisado, guitarrista; Arecio Smith, en los teclados; Charlie Moreno, bajista; y Carlos López, que se encarga de la batería. Llena el teatro con su voz "vibrante y profunda" y una música que se cuela en todos los festivales de jazz europeos, donde ya es un clásico.

Este artista holandés, nacido en Surinam, cuenta con 30 años de trayectoria profesional en el mundo de la música. En los años noventa alcanzó la fama bajo el nombre de CB Milton, como se hacía llamar cuando era cantante de música euro house.

Pero en 2006 su vida cambió cuando fue descubierto por el productor Mark Johnson mientras tocaba su música en las calles de Barcelona. Desde entonces, participa en el proyecto 'Playing for Change', que busca unir músicos de todas las culturas y está apoyado por artistas como Bono y Keith Richards. Grabó el mítico tema 'Stand by me' en una casa ocupada y ese vídeo, unido a piezas de vídeo de artistas de todos los rincones del planeta, ya alcanza las 75 millones de visitas en Youtube.

Tras la actuación de Clarence Bekker Band, llegarán al Concha Espina The Huntertones el 27 de julio, y también habrá conciertos de acceso libre en las plazas de la ciudad hasta el 3 de agosto.