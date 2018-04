June Fernández presenta en Santander a sus '10 ingobernables'

La Feria del Libro de Santander y Cantabria acogerá este miércoles, 25 de abril, el encuentro con la escritora y periodista bilbaína June Fernández y la presentación de su libro '10 Ingobernables. Historias de transgresión y rebeldía' publicado por Libros del KO.

Se trata de una obra que recoge una decena de historias de gente que "prefiere complicarse la vida que asfixiarse en el estrecho y absurdo modelo de normalidad". La cita será a las 19.00 horas y estará presentada por Carmen Alquegui, representante de La Vorágine.

Con la excusa de contar la vida de personas fascinantes que ha conocido en distintos países de América Latina y en España, June Fernández habla en este libro de muchas cosas: celebra la diversidad, critica mandatos sociales, estéticos y sexuales, recupera la memoria de quienes no suelen salir en los libros de texto, descubre heroínas que esconde la historiografía machista-leninista, rompe tabúes, reivindica la risa, el cabreo, la excentricidad, la contradicción o el derecho a vivir como nos da la gana.

El trabajo de la autora vasca recoge diez historias de "gente ingobernable" con sus respectivos retratos, que han sido realizados por la dibujante de cómics e ilustradora catalana Susanna Martín.

Poesía y cuentacuentos

Además, este miércoles, la poesía volverá a ser protagonista con la lectura poética 'No me gusta que me llamen poetisa', a cargo de Rosa Gil y Rita Cofiño. Se trata de una cita organizada por la Dirección General de Cultura del Gobierno de Cantabria, que se incluye en la programación de la Feria. Será a las 20.00 horas.

Asimismo, para los más pequeños habrá una sesión de cuentacuentos con el narrador oral, filólogo, escritor y profesor Antton Irusta. Comenzará a las 17.15 horas. La actividad cuenta con la colaboración de la editorial Susaeta.