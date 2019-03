El vídeo viral que 'persigue' a Felisuco diez años después: "Un payaso político es tan penoso como un político payaso"

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de Cantabria, Félix Álvarez, ha denunciado a través de un vídeo la "manipulación" de una entrevista concedida hace aproximadamente una década y que se ha difundido en los últimos días a través de las redes sociales por parte del sector crítico de su partido como "fuego amigo" y una "estrategia de descrédito" contra él, según el dirigente de la formación naranja.

"Os podré caer mejor o peor, no entro en esa consideración, pero coger una entrevista de hace diez años y cortarla, manipularla y trocearla para hacer creer que no amo a mi tierra, que no amo a Cantabria, sencillamente no cuela", ha subrayado Felisuco en un vídeo enviado a sus contactos con la intención de "parar esta campaña de difamación".

En esa entrevista televisiva, editada y difundida masivamente a través de WhatsApp durante las primarias en las que Álvarez fue elegido finalmente candidato de Ciudadanos en las elecciones autonómicas del 26 de mayo, se puede ver al entonces cómico y actor opinando sobre la actualidad política de Cantabria y sobre algunos de los personajes más relevantes, como el presidente del Gobierno, Miguel Ángel Revilla.

"Voy a hacer todo lo posible, todo lo que esté en mi mano, para no volver a trabajar nunca en Cantabria, nunca. Vivo aquí y cuento lo que sé, lo que conozco, lo que palpo. No me gusta esta sociedad, odio esta sociedad, estoy empezando a tener tirria a esta sociedad", sostenía Felisuco en aquel momento, varios años antes de entrar en política como uno de los hombres fuertes de Cs en la comunidad autónoma.

Sus críticos también rescatan unas declaraciones sobre el líder regionalista, con el que a finales de 2018 firmó un pacto para aprobar el último presupuesto de la legislatura del bipartito PRC_PSOE: "Conozco tantas historias de él, porque me tuve que informar mucho de él, y es tan falso, es tanta mentira… ¡Revilla es una mentira absurda! Él es un personaje basado en una mentira, es una mentira", dice Felisuco en el vídeo que se ha viralizado ahora.

Se da la circunstancia de que una de las opciones que suenan con más fuerza de cara a las próximas elecciones autonómicas en Cantabria es la posibilidad de que PRC y Ciudadanos lleguen a un acuerdo de Gobierno si les dan los números, con Revilla y Álvarez como cabezas de cartel de ambos partidos, a pesar de que las relaciones personales entre ambos han sido muy tensas durante años y llegaron a tener incluso disputas que acabaron en los tribunales.

"Es tan penoso como si yo acabo presentándome a presidente: un payaso político es tan penoso como un político payaso", sentencia en esa entrevista, emitida hace años en un canal local de Cantabria y que recientemente ha sido eliminada de YouTube, donde se podía ver íntegramente.

Las explicaciones del candidato

"Más allá de la evidente manipulación del vídeo, tengo que decir que una de las razones que a mí me hizo entrar en política fue precisamente esto: luchar contra una sociedad en la que siempre ríen y ganan los mismos y donde siempre lloran y pierden los mismos. Esa es la verdad", ha explicado Álvarez en declaraciones a este periódico.

A su juicio, "se está obviando deliberadamente el contexto" en el que se concedió esa entrevista: "Yo explicaba ahí que llevaba muchos años trabajando fuera de Cantabria y eso me permitía tener más independencia y decir en Cantabria lo que me daba la gana, por lo que mi intención era seguir trabajando fuera de Cantabria para mantener esa libertad".

"En esa conversación yo hablo del paro y de la corrupción, con el 15M a la vuelta de la esquina. Mostraba mi cabreo, como tantos otros. Estábamos todos rebotados. Lo que yo he dicho de Revilla es público. ¿Que ahora estoy en política y tengo que dejar de lado mi opinión personal por un bien común? Pues lo hago, como es lógico. Yo llego a la política con 50 tacos y tengo un pasado, porque siempre he tenido la boca caliente, pero no entiendo que quieran 'matarme' por eso", ha asegurado el político a eldiario.es.

Tras su fichaje por Ciudadanos y su salto a la primera línea como diputado en el Congreso, Felisuco ya afrontó una polémica similar cuando tuvo que responder por varios tuits considerados polémicos y en los que valoraba la actividad política: "Estoy pensando en meterme en política, y una vez dentro, inmolarme. Y convertirme en un mártir" o "Mi capacidad de morder ha mermado, tendré que chupar más. Me haré político", son dos de los mensajes que lo convirtieron en trending topic durante su estreno.