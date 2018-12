"Volveré a intentar ser alcalde por el PP, pero no sé lo que ocurrirá con mi partido en las autonómicas"

Enrique Bretones repetirá en las elecciones municipales como candidato por el PP a la Alcaldía de Alfoz de Lloredo después de tres legislaturas consecutivas al frente del Consistorio. Así lo confirma en una entrevista con eldiario.es, en la que se sincera sobre la situación de su municipio, aborda sus problemas con la Justicia y valora lo que podría ocurrir con su partido a nivel autonómico tras la crisis interna que ha sacudido a los populares cántabros.

Con un panorama tan cambiante -cambio de Gobierno tras la moción de censura, nueva incursión de Vox en Andalucía-, llevar siendo alcalde desde 2007 debe ser casi un privilegio...

Sí, la verdad es que es todo un privilegio porque cada vez los vecinos son más exigentes... Y es normal. Además, con todo lo que está pasando y con toda la información que se tiene ahora mismo con las redes sociales se están dando ambientes muy cambiantes, y eso ha producido que, tanto a nivel regional como nacional, haya habido mucha incertidumbre a la hora de elegir candidatos. En Alfoz de Lloredo, al ser un Ayuntamiento pequeño, tenemos la característica de que la gente conoce a cada candidato personalmente, lo que nos favorece porque no lleva a engaño. Los vecinos eligen a quien quieren por las características personales que ven en el día a día.

¿Repetirá en las elecciones de 2019?

Sí, lo tengo claro. Y es verdad que a veces te lo piensas por la familia o por otras circunstancias, pero tengo mucha ilusión y muchos proyectos que quiero ver acabar. Así que por lo menos por cuatro años más, si los vecinos me eligen, seguiré al frente del Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo.

¿Qué piensa del auge de Vox?

Da un poco de rabia que se esté radicalizando tanto la sociedad, tanto por la extrema derecha como por la extrema izquierda. Mi abuela siempre decía que en el término medio está la virtud, y la verdad es que pienso igual. Creo que cuando la gente se va a la izquierda o a la derecha es por el desapego o el cansancio que tienen con las políticas que hacen los partidos tradicionales. Intentar sacar adelante medidas por contentar de forma fácil está produciendo que partidos como Vox o como Podemos hayan tenido auge.

Como miembro del PP, supongo que tendrá su propia porra de quién liderará la candidatura las próximas elecciones autonómicas.

Yo tengo claro que me quiero presentar en el Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo para ganar en el municipio, pero lo que pasará en las autonómicas no lo sé. Ignacio Diego dejó muy claro que no tiene ninguna pretensión de presentarse y ahora le corresponde al partido. Lo que sí que creo es que por el bien del Partido Popular, desde la Dirección Nacional de Madrid deberían buscar la mediación entre los dos sectores que ha habido aquí. Hemos tenido una guerra abierta y hay que intentar remediarlo y buscar siempre el consenso entre las partes.

Una de sus propuestas más reconocidas es la de los 'Limones Solidarios', aunque sigue habiendo personas que apuntan a que esas ayudas a los parados deberían venir de la Administración. ¿Qué opina?

Considero que en la sociedad nos debemos ayudar unos a otros, ya sea por parte de la Administración, por movimientos vecinales o con movimientos asociativos. Aquí lo importante es intentar poner remedio a estos problemas y toda iniciativa que busca ayudar a los demás, venga de donde venga, es importante. En el caso de los 'Limones Solidarios', la causa es buena, los resultados ahí están, la memoria anual también... Se ayuda y creo que eso es lo importante y lo interesante de esto.

Recientemente se ha celebrado el juicio en el que se denunciaba al Ayuntamiento por expulsar a un edil de un pleno municipal por grabar las intervenciones con el móvil. El fallo determinó que se vulneraron los derechos fundamentales de este concejal. ¿Considera que su actuación fue desproporcionada, tal y como indicó el juez?

No, de hecho lo hemos recurrido y todavía no hay sentencia firme. Nosotros garantizamos que los plenos trasciendan a todos los ciudadanos grabándolos y subiéndolos a YouTube, y a él le autorizábamos a hacer esa grabación desde el mismo lugar donde la realizábamos nosotros. De hecho, ahora lo está haciendo así siempre. Lo que pasa es que ese día estaba buscando la provocación y nos puso el teléfono en la cara a la secretaria municipal, a un concejal y a mí.

Mi función como alcalde es velar porque los plenos sean plenos en los que se debatan asuntos municipales, no que sean circos en los cuales busquemos poner en una posición incómoda al contrario. Quiero aclarar que además se lo pedí por favor tres veces antes de expulsarlo, y le propuse que grabase desde donde se estaba grabando ya... Pero prefería incordiar y provocar a informar, porque si no hubiese sido tan fácil como colocar el teléfono al fondo.

¿Esta condena ha sido el mayor bache de esta legislatura?

No, de hecho lo considero algo anecdótico. Nunca había expulsado a nadie de un pleno, pero en ayuntamientos limítrofes sí que se ha visto en varias ocasiones porque es una medida que tiene el presidente del pleno para velar porque este se celebre con normalidad. Parte de la razón por la que lo hemos recurrido es porque si esa sentencia fuese firme, muchísimos plenos iban a estar en una situación de indefensión para el alcalde, sobre todo cuando tampoco hay Policía Local, como pasa en Alfoz de Lloredo.

Esta no es la primera dificultad judicial a la que tiene que enfrentarse ya que anteriormente fue investigado por prevaricación y malversación, y fue acusado de un delito de injurias graves, aunque ambas fueron archivadas. ¿Pasa factura?

No creo. Desde que soy alcalde me han denunciado más de veinte veces y todo obedece a la misma razón. Hay un grupo de personas que tiene unos intereses urbanísticos en Alfoz de Lloredo que, afortunadamente para nuestro pueblo, no los han podido llevar a cabo. Todas las denuncias que he tenido las he ganado, pero lo cierto es que lo que no pueden conseguir en las urnas lo intentan conseguir denunciando y vulnerando mi imagen. Y sí, tener que ir a declarar es muy duro, pero en mi primera semana como alcalde ya me pusieron dos denuncias... Lo bueno es que los vecinos me conocen porque llevo toda la vida viviendo aquí. Pero sigo esperando a que se aburran de denunciarme.

¿Qué balance hace de esta legislatura?

Un balance muy positivo, sobre todo porque, pese a tener otro color político en el Gobierno regional, el entendimiento ha sido muy bueno. Hemos conseguido obras muy importantes para nuestro municipio, como la de la Finca de Tinón, la de la carretera de Novales a Golbardo o el saneamiento integral de todos los pueblos. Diría que hemos cumplido el compromiso electoral a más del 90%, así que estamos muy satisfechos por haber sido sensibles a la problemática de los últimos años, sobre todo en el tema del desempleo con iniciativas como la de los 'Limones Solidarios'.

¿Qué le ha quedado pendiente hacer en esta legislatura y espera hacer en la siguiente?

Pues tengo dos proyectos pendientes desde hace años. Uno es el de la playa de Luaña, hacerla más accesible, más cómoda... Crear más plazas de aparcamiento o hacer un paseo marítimo. El otro es con una empresa privada y se trata de una residencia para chicos con dificultades o discapacidades funcionales. Ahora mismo nos encontramos buscando un terreno para que vengan al municipio ya que generaría más de 60 puestos de trabajo y daría cobertura a 115 personas. Espero poder continuar con este proyecto la legislatura que viene.

¿Considera que sus vecinos están contentos con su labor?

Creo que sí que están contentos conmigo, así todo lo veremos en mayo porque ellos son nuestros accionistas y los que deciden. Ellos dirán si lo hemos hecho bien y nos apoyan, o si creen que no y tiene que entrar otra persona. Pero pase lo que pase seguiremos trabajando por nuestra sociedad porque al final tenemos hijos aquí y lo que queremos es lo mejor para el municipio.