"Cuando estás en política corres el riesgo de que intenten manchar tu imagen"

Javier López Estrada, primer teniente alcalde y concejal de Obras de Torrelavega, se está preparando para afrontar las próximas elecciones de 2019, y eso se nota. El más que posible candidato a la Alcaldía de la ciudad por el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) hace balance de estos cuatro años junto a los socialistas en un equipo de Gobierno que ha sufrido más de una polémica. Las Excavadas o los presupuestos de un Consistorio especialmente azotado por la crisis económica han sido dos de los asuntos que más han marcado una legislatura que devolvió al centro izquierda el Ayuntamiento de Torrelavega después de un año 'de gracia' tras la moción de censura contra el PP. Entre tanto, López Estrada continúa tratando de huir de la polémica que sigue generando la figura de su padre, el exconsejero Francisco Javier López Marcano, que a día de hoy permanece investigado por la Justicia.

Fue secretario general de las Juventudes Regionalistas con 26 años. ¿La influencia de su padre se dejó notar desde muy pronto?

Hombre, seguro que influyó mucho en las ganas de que fuera secretario general. La política es una cosa que he mamado desde pequeño y que me han inculcado desde casa. Luego, yo tengo una opinión, que es personal, y es que creo que lo que he conseguido ha sido en base a lo que yo he podido esforzarme, pero sin duda ayuda mucho tener a alguien en el que mirarse.

Pero la profesión que escogió al entrar a la universidad difiere mucho de la que desempeña en la actualidad...

Mi profesión es la de ingeniero técnico de Obras Públicas e ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. La política es algo vocacional que no miro con un horizonte temporal eterno. Cuando acabe, acabará y volveré a mi profesión. Y en realidad, aunque parezca que no tiene nada que ver una cosa con la otra, sí que lo tiene. Mi primera titulación está muy relacionada con la labor que tengo ahora en el Ayuntamiento como concejal de Obras. Luego, en Caminos estudiamos mucho la planificación urbanística, las infraestructuras, las conexiones... Y todo esto es una de las partes más importantes de la vida ciudadana. La relación es latente.

Ese currículum académico, con dos carreras y un máster, ¿le hace temer una investigación, después de lo ocurrido, entre otros, con la alcaldesa de Santander?

No, para nada [risas]. No he sido un estudiante brillante. De pequeño era un bardal, pero fui mejorando con el tiempo porque le cogí gusto a estudiar y las cosas se me fueron dando mejor. Estudié en Santander la primera carrera, en la Alfonso X de Madrid estudié la segunda, y luego volví la Universidad de Cantabria a estudiar un máster de Administración y Dirección de Empresas. Así que no me da miedo, está todo claro.

Mucha gente en su entorno apunta a que será el próximo alcalde de la ciudad. ¿Se ve cómo tal?

Eso lo decidirán primero los miembros del Comité Local del PRC de Torrelavega, que serán los que escojan al candidato, y después los torrelaveguenses. Así todo, creo que hemos hecho una labor muy buena durante los últimos cuatro años en los puestos que nos ha tocado desempeñar a mis compañeros y a mí. En este tiempo hemos demostrado que estamos perfectamente capacitados para llevar la Alcaldía de la ciudad y para realizar la misma labor que hemos realizado hasta ahora, pero con un puesto probablemente más de representatividad que de operatividad, porque eso lo venimos desarrollando desde el comienzo de la legislatura.

Hace unas semanas, un imputado y ex concejal del PSOE de Castro Urdiales hizo unas declaraciones en las que dijo que su padre cobró 18 millones de euros en comisiones de obras y que lo hizo a través de usted con una empresa fantasma. ¿Qué tiene que decir de esto?

Aunque el artículo haya salido hace unas semanas, nosotros tenemos conocimiento de esa declaración una vez ya es archivada la causa por el juez hace, creo recordar, seis años. De una manera intencionada, el que redacta esa supuesta información elimina las fechas para que parezca una cosa actual y viva, pero no. Cuando estás en política corres el riesgo de que intenten manchar tu imagen... Con mi padre lo llevan haciendo durante los últimos 15 años, y conmigo están empezando ahora. Pero vamos, que estoy preparado para tener que rebatir todas estas calumnias y seguir realizando mis responsabilidades como hasta ahora, con la cabeza bien alta y bien seguro de lo que estoy haciendo.

Hay un estudio que apunta a que Torrelavega podría bajar de los 50.000 habitantes antes de 2020. ¿Cómo se combate la pérdida de población desde un Ayuntamiento?

Lo primero, reconociéndolo y sabiendo que supone un verdadero problema. Después, identificando las causas de una manera objetiva. En estos momentos estamos con la realización del plan estratégico, y uno de los puntos clave es la aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana que nos permita desarrollar las viviendas suficientes para que los jóvenes puedan quedarse en Torrelavega y no tengan que irse fuera. Este fue un error que cometimos hace unos años, cuando había bonanza económica y los jóvenes se podían comprar una vivienda. Perdimos parte de la población porque no podían comprar aquí, ya que las casas eran mucho más caras que en los municipios limítrofes. La crisis económica también ha influido muchísimo, sobre todo, y de nuevo, con la gente joven que ha tenido que irse a buscar mejores oportunidades laborales en municipios más grandes como Madrid, Barcelona o Bilbao.

Nosotros esperamos que con la mejora económica que está viviendo la ciudad, cosa que es evidente aunque lógicamente queda mucho recorrido, eso se revierta en cierto modo. Por otro lado, ha habido una mejora de las comunicaciones en todas las infraestructuras a nivel regional y a nivel intermunicipal. Así todo, tenemos que empezar a asumir como real que hay viviendas a las que no se puede acceder en Torrelavega, como una casa con 2.000 metros cuadrados de parcela. Eso tenemos que empezar a verlo como una ganancia para la comarca del Besaya y no como una pérdida para la ciudad. Hay que cambiar el chip y pensar en Torrelavega como una comarca, para ver estas cosas como una oportunidad en lugar de verlas como una amenaza.

La crisis económica trajo, entre otras cosas, mucho paro a la ciudad. Un desempleo del que todavía parece que Torrelavega no se ha recuperado del todo.

En enero de 2014, cuando nosotros entramos en el equipo de gobierno, había cerca de 6.600 desempleados, lo cual rondaba el 29%. En estos momentos estamos hablando de unos 4.200, por lo que la bajada ha sido sustancial. Hemos bajado en cuatro años del 29 al 18,5%, y las previsiones son muy buenas respecto a seguir reduciendo estos datos como la media regional, o incluso mejor.

Finalizaron 2017 con superávit, al igual que 2015 y 2016, lo cual ha traído polémica de por medio. ¿Hasta qué punto es bueno acumular ahorro?

Tenemos muchas cosas que mejorar, pero la austeridad es una de las mejores cosas que tenemos y los gastos que ejecutamos son los gastos necesarios para la gestión diaria del Ayuntamiento y para las inversiones. Ahora bien, la estructura municipal a nivel de personal se ha visto muy debilitada por las últimas legislaciones, lo que nos ha impedido contratar personal técnico y lo que nos ha hecho más difícil gestionar las nuevas inversiones en tiempo y forma.

Por otro lado, la ejecución presupuestaria ha subido bastante. En el año 2014 rondaba el 30% y en el año 2017 hemos llegado al 80% sobre las inversiones, lo cual es un número muy alto, pero sí que hemos arrastrado todos esos remanentes. La parte buena es amortizar deuda, aunque a muchos colectivos de izquierda, sobre todo de la izquierda mas radical de la ciudad, se les antoje negativo, pero al final que nosotros consigamos devolver ese dinero a los bancos es bueno.

Nosotros estamos satisfechos de dejar el Ayuntamiento con una deuda cero, sobre todo porque nos va a dar un buen punto de salida para todas las inversiones que tenemos que realizar la legislatura que viene. Estamos hablando de 20 millones de euros para el soterramiento de las vías o la rehabilitación del Mercado Nacional de Ganados que van a exigir al Consistorio ir a la financiación privada.

Javier López Estrada se prepara para afrontar las elecciones de 2019. | B.S.A.

¿Qué ha ocurrido con el polígono proyectado en Las Excavadas?

En estos momentos SICAN está terminando el proyecto de PSIR para continuar con la tramitación para la realización del proyecto de ejecución material, y la cosa no está siendo fácil. Ahora mismo la legislación vigente exige unos procedimientos que son lentos. Estamos esperanzados, yo creo que para mediados del próximo año podamos conseguir adjudicar las obras y seguir adelante con este polígono que es importantísimo para la ciudad. Parece que Las Excavadas no va muy rápido, pero se está trabajando en ello. Lo que sí se ve es que el polígono de Tanos-Viérnoles está lleno y eso nos hace saber que necesitamos suelo industrial en los próximos meses con urgencia.

¿Qué espera de las próximas elecciones?

Tenemos Congreso del PRC el próximo 11 de noviembre y a partir de entonces habrá que renovar los comités locales. Después de esa renovación se escogerá a los candidatos y espero que los militantes del PRC sigan confiando en mí para someterme al examen de las urnas el próximo mes de mayo de 2019. Así que espero que sepamos transmitir a los torrelaveguenses el esfuerzo, el trabajo y los resultados que hemos obtenido durante estos últimos cuatro años para subir, al menos, un voto del resultado que tuvimos hace cuatro años. Y por supuesto que si podemos ganar las elecciones, por nuestra parte no va a quedar.

Si los resultados fuesen similares a los de las últimas elecciones, ¿se barajaría otro gobierno en coalición con el PSOE? ¿Han funcionado bien como equipo de gobierno?

Hemos tenido, sobre todo el alcalde y yo, un trato muy bueno y personal. Hemos trabajado muy bien juntos y yo no tendría ningún problema en seguir trabajando con ellos. Aun así, la ciudad está por encima de las relaciones personales y lo que tenemos que hacer es hablar de proyectos políticos cuando termine esta la legislatura y empiece la siguiente. Así veremos qué es lo más importante para Torrelavega.

Pero vamos, que entre Cruz Viadero y yo no ha habido ningún problema, de hecho ha habido un trato excepcional. Lo que sí que hay son pequeños matices entre el desarrollo del trabajo de distintas concejalías y ahí sí que han podido surgir discusiones durante la legislatura. Pero nada que no pase entre compañeros de trabajo de cualquier empresa... Es normal, trabajando es como surgen los roces del día a día.

ACPT es el partido que quizás más 'caña' les ha dado desde que PRC y PSOE llegaron al poder en el Ayuntamiento. ¿Lo siente así?

Con ACPT estamos en polos opuestos. Yo particularmente tengo un pensamiento que podría ser homologable al que puede tener cualquier ciudadano que piense las cosas desde una ideología que se aleje del pensamiento histórico de la derecha, el centro y la izquierda. Creo que hay que aplicar el sentido común y lo que nos beneficia a todos como sociedad y creo que ese planteamiento dista mucho del que tienen ellos. Su partido es de una extrema izquierda que se olvida, en la mayoría de las ocasiones, de los objetivos de todos como sociedad y por eso priman los objetivos puntuales ideológicos.

A pesar de eso, sí que hemos llegado a acuerdos durante la legislatura, objetivos que cumpliremos porque lo que hemos firmado eran propuestas que entendíamos como válidas. Pero por todos es sabido que yo trabajo infinitamente mejor con el PSOE y con el PP que con la extrema derecha o la extrema izquierda.

Se planteó la posibilidad de que Blanca Rosa Gómez Morante pudiese encabezar una lista por Ciudadanos en Torrelavega. ¿Queda hueco para este partido en la ciudad?

No lo sé. Creo que Ciudadanos ha estado intentando vender a nivel nacional esa imagen que yo intento transmitir de aplicar el sentido común a la política, ese objetivo general a nuestras acciones huyendo de pensamientos radicales, históricos y caducos. Pero en Torrelavega creo que esa imagen la representamos nosotros, y la representamos bien, por lo que considero que nuestros votantes nos serán fieles. Creo que la posición de Ciudadanos en Torrelavega va a ser difícil.

¿Y si Gómez Morante se quisiese incorporar al PRC?

[Risas] No… Nosotros entendemos la política como algo temporal y eso no sería válido con Blanca Rosa Gómez Morante. Hay que darle credibilidad a los votantes y la credibilidad pasa por pertenecer a un partido político, por defender sus posiciones y sus planteamientos. Y también pasa porque en el momento en el que eso deje de ser así, se abandone la política para irse a trabajar a su profesión.

¿Cree que Revilla se presentará a las elecciones?

Espero que sí.

¿Y si no lo hiciese?

Somos un partido maduro. El PRC cumple 40 años el próximo 11 de noviembre, no ha nacido antes de ayer, y tiene a mucha gente, pero sí que sufriríamos muchísimo a nivel electoral. A nivel organizativo, el partido tiene unas bases firmes y tenemos militantes que ya han nacido siendo regionalistas, como es mi caso, aunque lo que sí está claro es que nuestro mayor activo político es Miguel Ángel Revilla y simplemente su retirada en las próximas elecciones podría suponer la pérdida de un 40-45% de los votos del Partido Regionalista, lo que es un número importantísimo.

¿Cómo cree que llega el PRC a las elecciones de 2019?

Con el trabajo cumplido y bien hecho. Hay cosas que han sido más difíciles de desarrollar, como Las Excavadas, y nos hubiese gustado terminar la legislatura con el proyecto totalmente ejecutado y dando licencias para la ejecución de obras. A nivel regional también pasa con el PSIR de La Pasiega, y es que son procedimientos complejos que llevan muchos informes y mucha tramitación y no ha sido posible… Pero seguro que tenemos la oportunidad en la próxima legislatura de terminarlo.

Respecto a los resultados, van a ser buenos porque estamos en un punto muchísimo mejor que el de nuestra competencia por méritos propios y por desméritos del resto. Toda la oposición está en una situación interna muchísimo más compleja que la nuestra, mientras nosotros estamos bien organizados y juntos. Creo que al final los torrelaveguenses y los cántabros lo valorarán.