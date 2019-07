José María Mazón, entre los diputados que evita desvelar en qué empresas tiene cotizadas 250.000 euros en acciones

58 diputados tienen acciones en sociedades cotizadas en Bolsa, entre las que se encuentran las empresas del Ibex35. Así lo revelaron el pasado 10 de junio en sus Declaraciones de Bienes y Rentas, que están obligados a presentar en el Congreso. La suma de estas acciones asciende a 12,5 millones de euros, pero la cifra es engañosa porque 10,7 millones están en la cartera de valores del nuevo secretario de programas de Ciudadanos, el ex vicepresidente mundial de Coca-Cola, Marcos de Quinto.

Aunque las reglas de transparencia del Congreso no obligan a declarar en qué firmas cotizadas están invertidos los ahorros de los diputados, la mayoría de ellos sí lo detalla en la documentación remitida a la Cámara Baja, que sirve para comparar el patrimonio de sus señorías a su paso por el Parlamento. eldiario.es ha preguntado a todos los que no han especificado sus inversiones en empresas cotizadas para cotejar posibles conflictos de intereses en su labor legislativa. Ni Marcos de Quinto ni su partido, Ciudadanos, han querido explicar en qué empresa tiene títulos por 10,7 millones de euros el parlamentario más rico del Congreso.

Tampoco se ha mostrado proclive a ello José María Mazón. El PRC hizo historia el pasado 28 de abril al lograr obtener por primera vez un representante en el Congreso. El exconsejero de Obras Públicas y Vivienda, persona de la máxima confianza de Miguel Ángel Revilla, está, con 252.595 euros, en el top ten de diputados con mayor patrimonio en acciones.

El veterano dirigente regionalista, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, con una amplia trayectoria en el Gobierno cántabro, no ha querido detallar a qué empresas pertenecen sus 252.595 euros en acciones en Bolsa alegando que su "administración y desglose" afecta a su familia. A este respecto, Mazón explica que se trata de una "cartera familiar", que no gestiona directamente él. No obstante, apunta que pertenecen a las "típicas" empresas.





Otros siete diputados, con cantidades sensiblemente inferiores a las que maneja De Quinto, tampoco han querido ofrecer ese detalle a este diario, por lo que no es posible saber si existe conflicto de intereses. Entre ellos está el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que declara 5.856 euros, el líder de la oposición, Pablo Casado, 18.923 euros, y los ministros Reyes Maroto (3.103 euros) y Pedro Duque (2.956 euros).

Pero no todos han obrado con la misma falta de transparencia. Con más de 800.000 euros en acciones en empresas cotizadas (como Iberdrola, Santander, Telefónica, BBVA, Red Eléctrica y PharmaMar), la exministra Isabel García Tejerina (Partido Popular) es la segunda diputada que más suma. La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, tiene acciones por un total de 47.000 euros (Santander, Telefónica, BBVA, Naturgy, Bankia y Sacyr) y medio millón de euros más en fondos de inversión.