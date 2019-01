OlaCantabria no recurrirá el archivo de la causa contra el consejero de Economía por el 'caso Sogiese'

OlaCantabria no recurrirá la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) por la que ha archivado la causa abierta contra el consejero de Economía y Hacienda de Cantabria, Juan José Sota, por el supuesto pago de sobresueldos en la empresa pública Sogiese.

El partido fundado por el diputado tránsfuga Juan Ramón Carrancio, ex de Ciudadanos, emprendió una campaña de crowfounding que no ha logrado reunir los fondos necesarios para recurrir el auto del TSJC, que no apreció hechos constitutivos de delito, tal y como ya había señalado la Fiscalía, que también abogó por dar carpetazo a la investigación.

OlaCantabria, que actuó como denunciante, ha apuntado que acata la decisión judicial, si bien no la comparte al entender que "no han sido tenidas en cuenta la práctica de las nueve diligencias de actuación adicionales propuestas por el letrado con el fin de esclarecer los hechos".

Según ha podido saber eldiario.es, el consejero de Economía tiene previsto dar una rueda de prensa en los próximos días para valorar la sentencia del alto tribunal.