Las candidatas del PP hacen la 'guerra' por su cuenta: Buruaga y Gema Igual no han protagonizado juntas ni un acto de campaña

María José Sáenz de Buruaga y Gema Igual comparten partido, pero no campaña. Las candidatas del PP a la Presidencia de Cantabria y la Alcaldía de Santander se han dado la espalda a lo largo de estos quince días en los que prácticamente ha sido imposible verlas juntas pese a lo mucho que ambas se juegan en este 26 de mayo.

Las dos caras más representativas del Partido Popular en esta nueva cita con las urnas han sido dos versos sueltos, lo que da una muestra clara de la falta de sintonía que existe entre las dos dirigentes, así como de las rencillas internas que todavía existen en las filas populares tras el polémico Congreso regional celebrado hace ya dos años.

Mientras Miguel Ángel Revilla (PRC), Pablo Zuloaga (PSOE) y Félix Álvarez (Cs) se han volcado con sus candidatos en Santander -la ciudad en la que más votos hay en juego, cerca de un tercio del total-, María José Sáenz de Buruaga y Gema Igual no han protagonizado ni un solo acto conjunto. Aunque la candidata autonómica ha presentado alguna medida para la ciudad, como la conversión de la antigua Residencia en un parque científico sanitario, esta no ha sido respaldada con la presencia de Igual.

Tampoco han compartido escenario. Si bien no ha sido una campaña de grandes mítines, la presidenta de los populares cántabros no participó en el acto central organizado por el equipo de la aspirante a recoger el bastón de mando, acto en el que sí se dejó ver el exministro de Fomento y exalcalde, Íñigo de la Serna, quien por el contrario no ha apoyado públicamente a la candidatura autonómica de su formación. Y ello pese a que él fue uno de los principales valedores para que Buruaga diera el salto a la Presidencia del partido en aquellas primarias que acabó ganando por cuatro votos de diferencia a Ignacio Diego y que puso fin a la paz interna en el PP.

Acto central de campaña de Gema Igual en el que no participó Buruaga.

Dentro de esta indiferencia que se han mostrado mutuamente tan solo ha habido dos excepciones y han sido casi obligadas: en el arranque de la campaña electoral con el acto simbólico de pegada de carteles y el pasado jueves cuando acudió a Santander su jefe de filas, Pablo Casado, quien protagonizó un encuentro con empresarios que tuvo escaso poder de convocatoria y al que ambas llegaron por separado. Salvo estas dos citas, Buruaga e Igual han sido dos polos opuestos.

El distanciamiento entre la número 1 al Parlamento de Cantabria y la número 1 a la Alcaldía de la capital no es la única muestra de que el Partido Popular de Cantabria es a día de hoy un polvorín. Otra de las caras más mediáticas y reconocibles para los conservadores, Diego Movellán, ha estado desaparecido. Ni siquiera en sus perfiles de las redes sociales se le ha visto implicado en sumar votos este 26M para su jefa de filas. No ha tenido ni un solo mensaje de aliento para Buruaga. Sin embargo, al igual que De la Serna, sí acudió al acto de central de Gema Igual. Y es que en esta campaña, el diputado nacional ha barrido su 'parcela' y ha estado centrado en arropar al candidato en Camargo, puesto que él mismo renunció al lograr escaño en Madrid.

Disputa por las listas

El tira y afloja entre Buruaga y Gema Igual viene de lejos y quedó patente a comienzos de año. Como adelantó eldiario.es el pasado mes de febrero, la alcaldesa de Santander declinó reforzar la candidatura autonómica, rompiendo una estrategia que se había repetido en el PP en todas las elecciones autonómicas y municipales desde el año 1995.

Las dos dirigentes han tenido serias discrepancias por la confección de la lista municipal, en la que María José Sáenz de Buruaga quiso imponer a personas de su confianza, una opción que la regidora municipal negó. Esta problemática, muy habitual en casi todo los partidos, también sucedió a la hora de armar la candidatura regional. Aquí fue Movellán quien quiso tener voz y voto contando para ello con el beneplácito de Génova, aunque finalmente ha habido muy pocas concesiones para los afines de Pablo Casado.

Buruaga cede protagonismo

Ha sido una campaña muy atípica en las filas populares. La candidata autonómica ha tenido un papel mucho menos activo en comparación con sus homólogos en anteriores comicios y ha participado en menos actos de partido, cediendo la representación a personas de su equipo, como Isabel Urrutia, María José González Revuelta o Íñigo Fernández, y especialmente, a su fichaje estrella, el empresario Lorenzo Vidal de la Peña.

Recién llegado al PP, el expresidente de la CEOE-Cepyme ha tenido una agenda destacada y, además de acompañar a Buruaga en sus principales eventos, ha 'oficiado' diversos actos junto a candidatos municipales en lo que ha sido su estreno en política, el cual tampoco ha estado exento de polémicas.

Vidal de la Peña ha estado en la picota por las obras ilegales cometidas en su mansión de Miera desveladas por eldiario.es y por destaparse que se ofreció a Ciudadanos para encabezar la lista en Santander y competir con Gema Igual por la Alcaldía, según aseguró Féliz Álvarez en una entrevista con este medio.

Otra peculiaridad dentro de la campaña protagonizada por los candidatos populares es la renuncia que han hecho a las siglas del partido. Gema Igual ha rehusado visibilizarlas en la inmensa mayoría de su propaganda electoral y solo lo ha colado en aquellos recursos en los que era ineludible. También Buruaga ha hecho 'feos' a las siglas del PP, aunque de forma menos ostentosa. A diferencia del resto de formaciones, ha enviado los sobres de la propaganda electoral en blanco para que los ciudadanos no puedan identificar que es del PP antes de abrirlo.