El PP cree que hay un "pulso" entre Revilla y Zuloaga por los contratos del SCS y la petición de cese de Real

El portavoz del PP, Iñigo Fernández, ha opinado que hay un "pulso" entre el presidente de Cantabria y líder del PRC, Miguel Angel Revilla, y el secretario general del PSOE y delegado del Gobierno, Pablo Zuloaga, por las irregularidades en contratos del Servicio Cántabro de Salud, por las que toda la oposición ha pedido el cese de la consejera de Sanidad, Luisa Real.

Fernández considera que ese "pulso", "de momento lo está ganando Zuloaga" dado que la consejera socialista sigue en el cargo, pero "que mida lo que hace", ha 'aconsejado' a Revilla, porque "al final", los contratos del SCS "no son de Zuloaga" sino del Gobierno y "el máximo responsable será Revilla si no actúa".

"El verá en qué medida le va a salpicar a su gestión y su imagen", ha añadido el portavoz del PP, quien ha vuelto a reprochar a Revilla que "critique la corrupción de los demás" cuando él "la tiene en casa, la ampara y mira para otro lado".

Al respecto, ha subrayado que "es el Gobierno de Revilla el que fracciona los contratos, elude las normas de contratación, hace informes a la carta y adjudicaciones a dedo".

"Cuando la corrupción le estalla en casa, en su gobierno, en su partido y en personas nombradas por él, no quiere saber nada", le ha reprochado Fernández, tras aludir también al exgerente de Cantur Diego Higuera y el fallido intento de "pactar un arreglo para que la pena fuera la mínima posible y evitar que ingrese en prisión".

El portavoz del PP ha realizado estas afirmaciones en una rueda de prensa en la que ha reiterado, como ya hiciera el domingo pasado tras el acto institucional del Día de Cantabria en Cabezón de la Sal, que el presidente trasladó en su discurso una imagen de "declive, y de fin de ciclo", y que "ya no está para gobernar Cantabria".

Para Fernández, Revilla es "como esos alumnos vagos y malos estudiantes, que cuando llega un examen, con todo pendiente por hacer, lo único que buscan son excusas y justificaciones", en este caso "para culpar a los demás de sus propios fracasos".

De hecho, ha señalado que en cualquier empresas, si un trabajador presenta un balance como el que presentó Revilla en Cabezón de la Sal, o anteriormente en el Día de las Instituciones en Puente San Miguel o en el Debate sobre el Estado de la Región, sería "despedido".

"Lo de Revilla ya no son los libros, son los cuentos", ha dicho el portavoz del PP, quien considera que en todos los temas de los que habló Revilla en su discurso de una hora, "se puso en evidencia su fracaso". Así, ha señalado que dos años es "tiempo más que suficiente" para echar a andar el proyecto de La Pasiega, y sin embargo, "no se ha movido un solo papel y no hay ni un solo trámite".

"Otro tanto" ocurre, a su juicio, con el proyecto Comillas, del que "se lleva hablando desde 2003, y han pasado 15 años, de los que Revilla ha gobernado 11". Para el portavoz del PP, "lo mismo puede decirse" del proyecto de la mina de zinc, "del que no se ha tramitado ni un solo permiso de investigación y está absolutamente paralizado", como la nueva sede del Museo de Prehistoria (MUPAC), que a su entender "sigue el mismo proceso". "Se va la legislatura y aquí no se ha hecho absolutamente nada", ha apostillado.

Por otro lado, Fernández ha señalado que Revilla "sigue sin explicar la postura oficial" del Gobierno en relación al AVE. "No dice qué AVE quiere, ni qué garantías y plazos hay, y por qué la ejecución del proyecto está completamente paralizada", ha dicho tras reiterar que este verano tenía que haberse licitado la duplicación de vía entre Santander y Torrelavega y tener ya redactados los proyectos de los primeros tramos entre Palencia y Alar del Rey.

El portavoz del PP ha opinado que Revilla se llevaba un "disgusto" cada vez que el exministro de Fomento Iñigo de la Serna hacía un anuncio, y "ahora cada vez que le paralizan un proyecto, lo único que hace es callar y se queda tan tranquilo".

Se ha referido así a la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de someter a evaluación ambiental ordinaria la ampliación de la autovía del Cantábrico en el tramo de Raos, lo que en su opinión "es tanto como decir que ese proyecto se paraliza y no se va a hacer en esta legislatura".

"SI HABLAMOS DE MÁSTERES HABLAMOS TODOS"

Por otro lado, Fernández se ha mostrado molesto con los comentarios de Revilla sobre "los másteres". "Si hablamos de másteres hablamos todos; podemos un día sentarnos a hablar de los másteres que el Gobierno de Cantabria pagó con dinero público a altos cargos del PRC" en dirección de campañas electorales durante el periodo 2003-2011.

Ha añadido que en su discurso de una hora, "tuvo tiempo de hablar de todo" menos de cómo aborda su gobierno "la transparencia, el control del dinero público y la corrupción", temas sobre los que en su opinión, Revilla "tiene mucho que callar".