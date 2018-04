PRC registra una batería de iniciativas parlamentarias para evitar, vía enmienda, que los PGE sean "decepcionantes"

En concreto, el PRC ha presentado tres proposiciones no de ley y dos interpelaciones -que confía en que salgan adelante en la Cámara y las propuestas que plantea sean respaldadas también por los partidos con representación en el Congreso (PP, PSOE, Podemos y Cs)- sobre las conexiones ferroviarias Santander-Bilbao y del puerto de la capital cántabra con el centro logístico previsto en el Llano de La Pasiega; la rehabilitación del Seminario Mayor de la Universidad Pontificia de Comillas; las cuantías comprometidas para luchar contra la violencia de género; la financiación íntegra de las obras del Hospital Valdecilla; y los costes de la atención a la dependencia en la Comunidad.

Todas estas iniciativas han sido dadas a conocer este jueves por el portavoz de los regionalistas en el Legislativo, Pedro Hernando, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por las diputadas Matilde Ruiz y Rosa Valdés, y en la que ha asegurado que los PGE no son la "panacea" que los 'populares' tratan de "hacer ver", toda vez que no incluyen la "lluvia" o "cascada" de millones anunciada, especialmente en el capítulo de infraestructuras, y no constituyen por tanto un "torrente de futuro" para la región.

De ahí estas propuestas de las que ha dado cuenta el parlamentario del PRC, que ha explicado al respecto que el objetivo de las mismas es que las formaciones con escaño en la Cámara Baja "tomen nota" de las mismas -el PSC ya lo estaría haciendo de parte de ellas, pues aunque se acaban de hacer públicas fueron registradas la semana pasada- y las incorporen vía enmienda al documento económico, en fase de tramitación, y que "no es tan bueno" como se dice para Cantabria.

El objetivo es recoger las "necesidades" que precisa esta región y evitar que sean "decepcionantes", como manifestó el diputado de Cs por Cantabria, Félix Álvarez, ha recordado Hernando, después de admitir que siempre es mejor unos "malos" presupuestos que no tenerlos. De todas formas, ha insistido en que el fin último de las propuestas planteadas por los regionalistas es que sean "buenos" y generen riqueza y empleo.

INICIATIVAS

La primera de las iniciativas es un proposición no de ley que se debatirá en el Pleno del próximo lunes, 23 de abril, para urgir la puesta en marcha del Pacto de Estado contra la violencia machista y cumplir con los compromisos acordados por el Gobierno de Mariano Rajoy, incorporando a las cuentas los 200 millones anunciados para 2018, en vez de los 80 contemplados para un "tema fundamental".

En la sesión del 30 de abril tendrá lugar, por un lado, una interpelación al Ejecutivo sobre la justificación de los 22 millones previstos en los PGE de este año y futuros ejercicios para hacer efectivo la promesa de la Administración central respecto a la financiación completa de las obras de Valdecilla. Tras las explicaciones del bipartito, Hernando ha anunciado que el PRC presentará una moción para exigir que en los presupuestos se incluyan los 44 millones que "se deben" a Cantabria -correspondientes a las anualidades de 2016 y 2017-, ya que los de 2018 forman parte de los 100 millones adicionales comprometidos por Rajoy para sufragar la remodelación del centro sanitario.

Además, el último día de mes también se debatirá en la Cámara una PNL sobre infraestructuras, en concreto para que a través de enmiendas se recojan las cuantías precisas para estudios y proyectos necesarios para la conexión ferroviaria del Puerto de Santander con el centro logístico de La Pasiega, en Piélagos, y para la comunicación por tren de la capital cántabra con Bilbao en "menos de 50 minutos", para pasajeros y mercancías.

En este punto, Hernando ha señalado que si bien dirigentes del PP -a nivel nacional y regional- defienden que el de 2018 es el presupuesto "más inversor de la historia" en materia de obras, desde el PRC sostienen en cambio que es "humo". "Es más falso que Judas", ha reiterado, para insistir en que "todas las cifras son falsas", como a su juicio demuestra el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, en cada visita a la región.

Sin ir más lejos, el regionalista se ha referido al proyecto para la variante de Potes, presentada ayer por el exalcalde de Santander en la ciudad, donde señaló que el coste de la obra se elevará a 38,4 millones debido fundamentalmente a que se ha planteado la construcción de un túnel. Después de apuntar que esta construcción contempla 2,7 millones en los PGE de este año, el diputado se ha preguntado en qué se va a gastar ese montante, ya que estamos en mayo y ni siquiera se han realizado las expropiaciones ni tampoco hay proyecto.

Y esto es "lo mismo que ocurre con todo" lo proyectado por Fomento en Cantabria, ha asegurado el portavoz de los cantabristas, para quien las "dos" únicas obras que podrían llevarse a cabo en los próximos meses serían el enlace de la autovía A-67 en Torrelavega y "posiblemente" el del puerto de Raos. Porque para el primero se ha consignado un millón del montante global y para el segundo 18 millones, cuando se preadjudicó en uno menos (17) con un plazo de ejecución de dos años. "Estamos en mayo y no se va gastar ni un euro", ha augurado.

"Esto ocurre con todas las obras", ha remarcado Hernando, para quien de los aproximadamente 113 millones previstos por este Ministerio en el presente ejercicio en Cantabria es una "mentira", porque en "realidad" no se van a gastar ni siquiera -ha dicho- 35. Así, siendo "positivo", el parlamentario ha cifrado en unos 80 millones de menos la inversión anunciada ejecutable, que podría destinarse, por ejemplo, a la finaniación de Valdecilla.

Ha añadido que en los PGE "no se dice nada" del tren a Bilbao para pasajeros y mercancías, para el que los regionalistas reclaman consignaciones para los primeros pasos. Lo mismo sucede, ha agregado, con la conexión por tren desde la recta de La Pasiega al puerto santanderino, mediante un ramal que salga de la duplicación de la vía entre la capital y Torrelavega.

Sobre este último asunto, Hernando ha rechazado "excusas competenciales" del departamento que dirige De la Serna, pues es una materia "exclusiva" de Fomento que, por otro lado y como ha recordado, "exige" colaboración a Santander, Camargo y Torrelavega para que financien parte del soterramiento, integración y cubrición de las vías ferroviarias. Mientras, en otras ciudades de España, como Hospitalet, el Ministerio pagará "íntegramente" actuaciones similares. "Tienen suerte. Porque no tienen un ministro catalán. Tienen un ministro cántabro", ha ironizado al respecto.

De otro tren, el que comunicará Santander con Madrid, el portavoz regionalista ha vaticinado que, "al ritmo que vamos", no será una realidad "antes de 2030", pues Fomento va a ejecutar este año "cero" euros en la región en materia de alta velocidad.

Por todo lo anterior, Hernando ha pedido a De la Serna que sea "sincero" si no quiere acabar "en el mismo paquete" de "engaños" -ha dicho- de antecesores en su cargo, como el socialista José (Pepiño) Blanco. Además, ha advertido al PP que el PRC sí va a ir a inauguraciones de obras, porque tienen "derecho" y, además, solo va a haber "dos".

Finalmente, el 7 de mayo irá al Pleno una interpelación sobre costes de atención a la dependencia en Cantabria -la segunda región que "más gasta" por persona- en relación con la financiación prevista en los PGE y la deuda de 200 millones acumulada en la Comunidad -frente a la partida de 60 millones- y una PNL para que se incluya un millón para la rehabilitación del Seminario Mayor de Comillas con cargo al 1% cultural de Fomento.