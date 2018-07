Los dos bandos del PP cántabro discrepan sobre la interpretación del resultado de las primarias

La fiesta de la democracia ha dejado a todos contentos en el PP de Cantabria. 'Dieguistas' y 'buruaguistas' salen satisfechos del resultado de un proceso que, aunque no hay que olvidar es nacional y sirve para elegir al sucesor o sucesora de Mariano Rajoy, tiene una segunda lectura en clave autonómica debido a la peculiar situación de división interna que atraviesa en partido desde hace más de un año en nuestra comunidad.

Soraya Sáenz de Santamaría, la candidata de Íñigo de la Serna y de buena parte de la dirección regional, ha logrado una victoria holgada: 752 votos (53%) frente a los 412 de Pablo Casado (29%) y los 213 (15%) de María Dolores de Cospedal. El resto de los candidatos han obtenido un respaldo residual, tal y como era de esperar.

"El apoyo de Ignacio Diego y los senadores a Cospedal y ese resultado tan pobre demuestra que están (políticamente) muertos", dice con rotundidad un destacado miembro de la dirección que encabeza María José Saénz de Buruaga, quien cree haber salido reforzada.

No obstante, esta misma fuente señala que este proceso "no era la reedición del Congreso regional", sino para elegir al presidente del partido y "la gente, en líneas generales, se ha movido en esos registros". "Ahora bien, los que creyeron que esta elección era la última oportunidad para reivindicarse, se han pegado un batacazo absoluto", continúa exponiendo.

"Teniendo en cuenta que han perdido el juicio y que su candidata es la que ha quedado excluida de la carrera por la Presidencia, se puede decir abiertamente que se acabó esta historia", subraya en relación al movimiento crítico que aún mantiene activo un destacado sector que apoyó al expresidente Ignacio Diego en el Congreso Regional celebrado en marzo del año pasado y que tiene entre sus principales apoyos a nueve de los 13 diputados, así como a los tres senadores.

Los oficialistas aseguran que los 'dieguistas' "no se han movilizado porque no tienen nada que movilizar". "Donde han podido lo han hecho, como en Cabezón de la Sal", consideran. Solo Esther Merino ha logrado que la militancia del municipio respalde mayoritariamente a Cospedal. Según su versión, "la gente que en su día apoyó a Ignacio Diego ha ido viendo que esto una locura, que es una carrera que no conduce a ningún sitio, y por eso se han ido desmarcando de ese movimiento".

"Al final queda un reducto de tres talibanes que podrán ellos seguir con esta guerra pero que no les sigue nadie, y en esta votación se ha demostrado", concluye.

"No es para echar flores"

Sin embargo, los 'críticos' hacen una lectura bien diferente. En su opinión, "partiendo de la base de que no nos hemos movilizado nada y ellos han trabajado a destajo, el resultado no es para echarse flores". "Soraya solo ha sacado un 53%, cuando lo lógico hubiera sido un 80 a 20. Con el apoyo de la dirección, del Ayuntamiento [de Santander], de Íñigo de la Serna, lo razonable hubiera sido un apoyo muchísimo mayor", insisten.

De este modo, y tras apuntar que este resultado no les ha pillado por sorpresa, resaltan que los afiliados no han seguido "masivamente" las directrices de la cúpula regional y recuerdan que por su parte no ha habido ningún tipo de llamamiento al voto para un candidato en particular. "Viendo los resultados, si lo hubiéramos hecho, igual alguno se llevaba una sorpresa. La cosa hubiera sido diferente", afirman.

Ignacio Diego atiende a los medios de comunicación en el Parlamento de Cantabria. EFE

En esta misma línea, señalan como uno de los datos más destacados de todo este proceso la baja participación, que ha sido la mitad que en el Congreso regional, lo que achacan a que muchos militantes "están desencantados" De cualquier modo, también coinciden en que el sistema de inscripción no ha sido el mejor.

Por otro lado, recuerdan que este resultado no es definitivo. "Ya veremos a ver qué pasado con los compromisarios. Si los de Cospedal se decantan por Casado puede darse la vuelta", avanzan. En Cantabria, participarán 46 compromisarios electos y diez natos.

¿A quién 'pertenecen' los votos de Casado?

Pablo Casado ha sido, junto a Soraya Sáenz de Santamaría, el gran vencedor de las primarias. Pese a que el gran duelo parecía librarse entre Cospedal y la exvicepresidenta del Gobierno, ha logrado situarse en segunda posición a una escasísima diferencia de la ganadora, apenas 1.500 votos.

¿Con quién simpatizan los militantes que en Cantabria han apoyado al joven dirigente popular? Miembros del sector crítico suman ese 29% al 15% de Cospedal para señalar que la diferencia con Soraya, la candidata oficiosa de Sáenz de Buruaga, no es tanta, un cálculo que desde la dirección regional ven descabellado.

"Pero, ¿en qué cabeza cabe. ¿Quiénes han sido los hombres de Pablo Casado en Cantabria: Diego Movellán, que está en el Comité de Dirección, y Juan Corro, que está en el Comité Ejecutivo. Que hagan las lecturas que quieran. Si les quedaba alguna chispa de esperanza que pasaba porque Cospedal ganara el Congreso extraordinario, esa chispa se ha apagado. Es un fenómeno pasado, están muertos", insisten.