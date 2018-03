Los pensionistas cántabros llaman a la movilización: "El 0,25% es una tomadura de pelo. Creen que somos tontos"

La movilización social ha recuperado el pulso. Tras un periodo en el que la resignación parecía haber mermado los ánimos, los ciudadanos están tomando otra vez las calles de forma masiva para defender sus derechos. La histórica huelga feminista del 8 de marzo, la cacerolada convocada contra Metro-TUS, el "atentado medioambiental" de los espigones de La Magdalena, el cargamento de armas en el Puerto de Santander... y este sábado 17 de marzo las pensiones, un tema capital que afecta a todas las generaciones.

A las 12.30 horas, los sindicatos mayoritarios CC.OO. y UGT han convocado en Santander una manifestación que partirá desde la Plaza de Numancia hasta los Jardines de Pereda y que coincidirá con movilizaciones en ciudades de toda España. "Tenemos más motivos que nunca para movilizarnos", afirma Valentín Pérez Corral, un pensionista que se jubiló hace nueve años después de trabajar 41 en la misma empresa y que este sábado no faltará a la cita.

Según subraya, el incremento del 0,25% que han percibido en el último lustro "es una tomadura de pelo". En su caso tiene una paga aceptable, pero cuenta que su madre ingresa en torno a los 650 euros, con lo que la subida ha sido de 1,5 euros mes. "Como para tirar cohetes", ironiza Pérez Corral, que recuerda el notable encarecimiento que han experimentado los servicios básicos como la luz, el gas o el agua.

"Se nota bastante la pérdida de poder adquisitivo. Los gastos fijos de la vivienda se han incrementando terriblemente", destaca Concha Calzada, otra jubilada que tampoco faltará este 17-M. "La gente está escuchando constantemente que hemos salido de la crisis y ven que cada vez llegan peor a fin de mes", incide esta pensionista.

En la misma línea, otro de sus compañeros de protesta, Ignacio Ortiz, apunta que "en Cantabria hay casi 50.000 jubilados que tienen una pensión por debajo del Salario Mínimo Interprofesional y al ayudar a su familia pasan grandísimos apuros".

"Volver a vincular la actualización de las pensiones al IPC es lo justo. Por agravio comparativo: tú ves que a todo el personal de la función pública le suben el salario alrededor de un 8% en tres años, que me parece bien; ves que a las fuerzas de seguridad, la Policía Nacional y la Guardia Civil, le suben 600-700 euros por el tema Cataluña, que también me parece bien; pero lo que no me parece bien es que a nosotros nos tomen por idiotas", se queja Pérez Corral.

"No es cuestión de egoísmo, es cuestión de justicia. Qué menos que el IPC. El gas, la electricidad y todo esto está subiendo muchísimo", recalca.

También Calzada cree que a los pensionistas se les está tomando "por tontos". "He escuchado las declaraciones de Pedro Hernando -portavoz del PP en el Congreso- diciendo que son los partidos de la oposición los que sacan la gente a la calle. Pero vamos a ver, usted me ve a mí cara de imbécil? ¿Se piensa que los pensionistas somos todos?", pregunta retóricamente cabreada al tiempo que rechaza de plano "ese concepto antiguo del pensionista tonto, torpe, desinformado, que no entiende".

En su opinión, la carta remitida por la ministra Fátima Báñez anunciando esa paupérrima subida del 0,25% por quinto año consecutivo "ha sido la gota que ha colmado el vaso". "Estoy convencida de que el envío de esas cartas ha costado mucho más que la propia subida de las pensiones. Eso ha generado una indignación importante, y también que la necesidad obliga", sostiene.

Los jóvenes se juegan mucho

Los tres coinciden en la importancia de conseguir enganchar para la causa a la gente joven, algo que reconocen todavía no han logrado a pesar de que cada día son más las personas que acuden a los actos de protesta en defensa de las pensiones. "Nosotros en los años setenta y ochenta ya estuvimos en cantidad de manifestaciones para reivindicar derechos que ahora nos están quitando y me da pena ver cómo los jóvenes ahora se entretienen más con el whatsapp que con estas cosas que el día de mañana les va a afectar y muy seriamente", lamenta Pérez, que no obstante confía en que "la juventud, que es inteligente, se acabará dando cuenta del problema".

Ortiz subraya que Rajoy ya ha dejado "muy claro" que no va cambiar la reforma que llevó a cabo en 2013 y "con esa nueva ley, los jóvenes que están trabajando hoy en día van a perder, no el 20% que perdimos nosotros, sino el 45 y 50% de la última base de cotización". Por su parte, Calzada entiende que "tienen unas dificultades de precariedad laboral gravísimos y esto de las pensiones lo ven como un problema aplazado, en un horizonte lejano", pero advierte que se si no se movilizan habrá un cambio de sistema hacia un modelo privado.

"Nada es casual"

Aquí, nuevamente, los tres vuelven a coincidir en que "el objetivo del Gobierno actual y de la gran banca es generar mucho miedo para fomentar la creación de planes de pensiones privados". "Nada es casual. Este Gobierno tiene unas directrices muy claras: se acabó la burbuja de la construcción y ahora damos dinero de los servicios públicos. Es toda una planificación ideológica y económica", denuncian.

Sin embargo, subrayan: "Somos los del '68. Gente que hemos batallado mucho y que estamos acostumbrados a batallar, y vamos a seguir haciéndolo por nosotros y por los que vienen detrás". Y acaban recordando que "la batalla que no se gana es la que no se da".

Finalmente, resaltan que la llamada a la protesta de este 17-M se acrecienta por el "impacto tremendo" de las declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, esta semana en el Congreso en la que "nos dice en plan chantaje descarado que si aprobamos los presupuestos generales del Estado entre todos, habrá una subida que ya es una aspiración antiquísima de las pensiones de viudedad". "Claro, estas migajas a cambio de que le ayudemos a mantener su Gobierno es una indignación", concluyen.