Uxue Barkos en el día de la memoria de Sartaguda: "Prohibido olvidar, hoy, igual que ayer"

El décimo aniversario del parque de la Memoria de Sartaguda ha contado por primera vez en sus diez años de historia con la presencia oficial de la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos. Cientos de personas han respondido al llamamiento de la asociación Pueblo de las Viudas -llamado así por la especial saña de la represión franquista en esta localidad de la Ribera navarra- para conmemorar a las 3.452 personas asesinadas en la Comunidad foral durante el golpe de Estado de 1936, la guerra o el franquismo.

En su discurso, Barkos ha tenido unas palabras de recuerdo para el ingeniero Ángel Pascual Múgica, sartagudés ingeniero director de proyectos de la central nuclear de Lemóniz, asesinado por ETA hace 36 años, el 5 de mayo de 1982. Quince meses antes, la banda terrorista había matado a su antecesor en el cargo, José María Ryan. La presidenta ha subrayado que la memoria "es un derecho de las víctimas y un deber de las sociedades democráticas", y ha felicitado a Sartaguda por tener un lugar de memoria "de especial significación", por haber sido impulsado por las familias y los movimientos asociativos y memorialistas.

Barkos ha reconocido que es la primera vez que acude como presidenta, pero ha recordado que estuvo hace 10 años en la inauguración, cuando "llovían chuzos de punta". La presidenta del Gobierno foral no ha querido hacer declaraciones sobre el final de ETA, pero ha aprovechado el contexto para dejar clara su idea de la memoria histórica: "Hoy, como ayer, y no me refiero a hace 10 años, voy a hacer mía la jota, porque 'Prohibido olvidar".

"Un detalle que nos ha gustado de la presidenta", ha afirmado Jokin de Carlos, presidente de la Asociación de Familiares de Fusilados en 1936. "Nos gusta que en su décimo aniversario este parque de la memoria haya logrado el fin para el que se proyectó, que es el de recordar a las víctimas. Sobre todo las de 1936, pero también las de ETA, por supuesto".

El cantautor Fermín Balentzia ha interpretado su canción Maravillas Lamberto, violada y asesinada con apenas 14 años de edad el 15 de agosto de 1936 en Larraga.

Y la ocasión ha servido también para homenajear a todos los escultores que han aportado con sus obras al parque: Néstor Basterretxea, José Ramón Anda, Rodrigo Romero y José Ulibarrena. Además, ha habido un recuerdo para los escritores Castillo Suárez, Jokin Muñoz y Roldán Jimeno y Elena Aranguren, viuda de Jimeno Jurío.