La selección de personal público como reto de innovación

El año que viene, elecciones de todo tipo y más. Por ello, los gobiernos empiezan a anunciar suculentas Ofertas Públicas de Empleo. Suculentas para los miles de aspirantes a un sueño laboral dorado que nada tiene que ver con el emprendimiento sino con la estabilidad. Unas ofertas de empleo público continuistas; similares a las de hace treinta años. Antes de convocar las plazas hubiese sido necesario realizar estudios de las actuales plantillas para su adaptación a las nuevas demandas sociales; también identificar qué puestos de trabajo deben tener carácter funcionarial y cuáles una relación laboral. A mi modo de ver, la Administración Pública necesita definir su plantilla orgánica y avanzar hacia unos puestos de trabajo más polivalentes, menos estancos.

En este contexto de fiebre opositora, surge el debate si el actual procedimiento de selección de personal público es el más adecuado. La selección del personal público debe realizarse desde los principios de mérito y capacidad, dentro del principio de igualdad de oportunidades. Ése es el marco constitucional y aquellos que han obtenido plaza así han entrado. Pero ello no invalida para que podamos seleccionar de manera diferente.

El peso hegemónico de las oposiciones recae en cantar o escribir adecuadamente el tema que te toca. Cierto que hay otros mecanismos como el concurso de méritos, pruebas prácticas, formación previa y evaluable antes de tomar plaza… Pero su peso decisorio es menor; lo que cuenta realmente es que te sepas el temario que ha caído en suerte. Un temario que además es muy formal y en exceso jurídico. Así pues, el opositor se prepara y le preparan para este modo de selección. La capacidad de memoria, combinada con un importante esfuerzo preparatorio, son las claves de éxito para el acceso a la función pública.

El actual procedimiento de selección de personal no permite que los criterios de adaptación, polivalencia y autonomía al puesto de trabajo se valoren de forma adecuada. Por ello, son muchos los expertos en función pública que entienden necesario una profunda reforma. Así, se hace preciso ponderar las fases concursales para que los méritos y la experiencia profesional, no sólo en la Administración, tengan un peso más relevante. Sobre todo para niveles altos. De tal manera que puedan optar profesionales de valía; no sólo jóvenes universitarios recién egresados que tienen la disciplina del aprendizaje fresca.

Se debiera dejar claro que la oposición se acaba cuando finaliza el proceso selectivo en su totalidad. Es decir, el haber aprobado unos ejercicios de la fase de oposición que facultan para ir a una academia, para un período de prácticas, o pendiente de unas pruebas psicotécnicas, no significa haber obtenido plaza. Conozco sentencias judiciales que han obligado a la Administración a adjudicar plaza a personas que cometieron serios delitos en ese período de pruebas.

Por otro lado, casi todos los puestos de responsabilidad requieren una exploración y una revisión periódica de carácter psicológico. No sirve saber mucho de una materia sino no se tienen las habilidades suficientes para aplicarlas frente a sus destinatarios. También es conveniente actualizar y dar valor a los test sicotécnicos con otros criterios; más de inteligencia relacional, de adaptación y emprendimiento.

En definitiva, la Administración Pública necesita de una nueva inteligencia para seguir siendo eficaz y eficiente. Se hace preciso reformarla a fondo para llegar a un procedimiento que tenga vigencia en las dos próximas décadas. La Administración Pública necesita conectar con la nueva sociedad y con sus necesidades. Para ello, pieza clave es su personal y el procedimiento selectivo.