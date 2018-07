El abogado del guardia civil de 'la manada', "plenamente satisfecho" del rechazo a los recursos

Jesús Pérez, abogado del guardia civil de la manada, se ha mostrado "plenamente satisfecho" de que la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra haya desestimado los recursos de la Fiscalía, la acusación particular, que representa a la víctima, y las acusaciones populares (Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona) a la puesta en libertad de los cinco condenados a nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual con prevalimiento en los Sanfermines de 2016.

Pérez ha remarcado, en declaraciones a Europa Press, que el tribunal "ha confirmado" el auto que dictó el 21 de junio dictando la puesta en libertad de los condenados, un auto que contó con el voto discrepante de un magistrado, que ha vuelto a corroborar.

En cualquier caso, el letrado del guardia civil de La Manada ha puesto en valor que "se ratifica la posición de los magistrados en su afirmación mayoritaria" y se ha mostrado "plenamente satisfecho" con la resolución.

Ha recordado Jesús Pérez que están a la espera de que se resuelva la situación de su cliente después de la vista que se celebró el pasado 5 de julio para analizar si vulneró las medidas cautelares de su libertad provisional al intentar renovar el pasaporte y no ha querido pronunciarse sobre la posible decisión.

"No solemos pronunciarnos respecto a expectativas, cuando se dicte haremos una valoración", ha afirmado el abogado de Antonio Manuel Guerrero, quien ha considerado "absolutamente normal y habitual" que la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra todavía no haya dictado una resolución, al ser un tribunal formado por tres magistrados y no unipersonal.