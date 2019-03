Dimisión necesaria pero insuficiente

En Osakidetza miles de personas se presentaron a la Oferta Pública de Empleo pensando que estaban ante la oportunidad de acceder a un puesto de trabajo en la Sanidad pública en función de sus méritos y capacidad, de su acierto en los exámenes. Sin embargo, a posteriori supieron que eso no era así en realidad, que en determinadas categorías médicas los puestos estaban repartidos de antemano, que las oposiciones estaban amañadas y que algunas personas sabían con antelación que esos empleos tan codiciados iban a ser para ellas porque así estaba decidido.

Evidentemente, no será EH Bildu la que haga al ya exconsejero de Salud, Jon Darpón, responsable directo de filtrar exámenes y amañar la OPE. Pero tampoco podemos obviar que suya ha sido la responsabilidad política máxima de lo que ha sido un fraude gigantesco que ha rebajado aún más la confianza de la ciudadanía, deteriorada ya de por sí, en la limpieza de los procesos de selección de personal en la Administración.

En esta situación, aunque se ha resistido hasta el límite de manera poco responsable, Darpón no tenía más salida que la dimisión. No podía continuar al frente del Departamento de Salud cuando su gestión política, por acción o por omisión, ha dado como resultado un engaño masivo a miles de personas.

El cese de Darpón, por lo tanto, era, más que necesario, obligado. Y, sin embargo, no es suficiente. No lo es porque en Osakidetza el problema no es una persona. Ojalá fuera tan sencillo como cambiar de consejero. El problema es estructural porque deviene de una política de Personal que nadie ha corregido en años y que, indefectiblemente, da como resultado prácticas clientelares, enchufismo, amiguismo y amaño de exámenes y oposiciones. Esa es la clave de todo lo que estamos conociendo en Osakidetza y es por eso por lo que sustituir a Darpón por Nekane Murga, la nueva consejera de Salud, no va a solucionar nada si el Gobierno vasco, junto con el Parlamento, no aborda de una vez por todas con decisión el cambio de modelo en la política de Recursos Humanos del Servicio Vasco de Salud para garantizar que las irregularidades de la OPE no van a repetirse y que en los futuros procesos de selección de personal estará garantizada la transparencia, la objetividad y la igualdad de oportunidades de todas aquellas personas que aspiren a un empleo. Si no se hace así, la dimisión de Darpón no habrá servido de nada.

*Rebeka Ubera es parlamentaria de EH Bildu