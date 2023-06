Carta a Pedro Sánchez

Estimado Pedro,

veo que a la derecha le ha molestado su decisión de meterse en la boca del lobo y acudir a entrevistas hasta de programas basura de gran audiencia manifiestamente hostiles a su persona. Creo que es una idea imaginativa y útil a la vista de cómo huye de los debates reales el candidato Núñez Feijóo. Usted se va a enfrentar a sus valedores y su sembrado de trampas. Leo diversas interpretaciones a lo que llaman su “lavado de imagen” con estas entrevistas. Curiosa metáfora -en varios casos- ir a limpiar nada en estercoleros mediáticos.

No debimos llegar a este escenario. Y es tarde para remediar los enormes fallos estructurales que nos han traído hasta aquí, algunos frenos a lo que debió hacerse. Como periodista genuina, necesito hacer preguntas y buscar respuestas. Y también situarlas en el contexto preciso. Es verdaderamente alarmante que precise “lavar su imagen” el presidente de un gobierno que ha apechugado con nota alta problemas de enorme envergadura como una pandemia, con confinamiento y paralización mundial de la economía, una guerra, un mundo que cruje en convulsiones, el ascenso de la peor ultraderecha -podrida de franquismo- en España y con una brutal oposición política y mediática (no periodística, defendemos la dignidad de la palabra).

Como mucha otra gente, imagino esa situación con un gobierno del PP. No hace falta imaginarlo, en Madrid estuvo en manos de Ayuso, convirtiendo la Comunidad en la de mayor aumento de la mortalidad en Europa, con datos reales. Extrapolándolos, podríamos estar hablando de miles de muertos y, sin asomo de duda, de falta de ERE y medidas compensatorias a semejante tragedia. No hubieran sido descartables más abandonos a la muerte sin asistencia médica, más aprovecharse hasta de las mascarillas necesarias para beneficios particulares, más inversiones de dinero público en almacenes de ladrillos, y muchas más terrazas y descaro. No ha necesitado lavar su imagen, ya ve. Se la lavan a conciencia -sin conciencia- sus cómplices mediáticos. Varios de ellos le van a recibir en sus platós.

No se puede reutilizar la leche derramada, hay que afrontar los hechos como vienen en el momento preciso: crucial este. A través del tiempo usted fue limando defectos -como aquel abusivo uso del “yo” de los comienzos, el que Ayuso precisamente le copió con éxito-. Era esa su batalla, la del PP. Confrontar con España desde el MadridPP.S.A., de tú a tú. No deja de ser curioso vista la evolución de sus eslóganes.

Lo diré ahora en tercera persona: Es asombroso el hecho cierto del prestigio internacional de Pedro Sánchez con tener que “lavar la imagen que le han enmierdado sus enemigos aquí”. Europa teme otro gobierno de ultraderecha en su seno y no hay comparación posible entre Sánchez y el Feijóo de los chascarrillos imposibles en castellano o gallego y pare de contar. Temen la cantidad de problemas que iba a provocar “derrocar el sanchismo” -el de un gobierno de coalición progresista- o ¿se creen que no conocen al PP y las maniobras turbias en Bruselas de Dolors Monserrat? Ha habido errores o dejaciones, sin duda, pero nada similar a los de sus rivales políticos, los enemigos de toda una ciudadanía en muchos casos que se cuelan por las rendijas -los enormes boquetes para hablar con precisión- de la manipulación mediática.

¿Por qué ante este panorama de desinformación ha permitido que un medio público como RTVE haya quedado bajo control de la peor facción del PP que es el lobby en ese medio? Hacía falta un contrapeso y todo fue un sinsentido. Se podía haber hecho y se obstaculizó al máximo. Y ni siquiera teniendo allí a sus acreditados manipuladores, admite Feijóo un debate en TVE. Solo quiere Antena 3. ¿Solo confía en que le salvará Vicente Vallés? Creo que en este caso, Sánchez debe declinar ese debate si no hay otros. La apuesta por la privada únicamente es terrible como mensaje.

Mucho más grave, ¿por qué, presidente, ha cedido ante el secuestro del Poder Judicial perpetrado por el PP? Si ganan el 23J se consolidará por años el control antinatura de este instrumento fundamental de la democracia.

¿Qué pintan en un gobierno progresista, y en las candidaturas, figuras como Margarita Robles o Grande Marlaska? ¿Tan poderoso es el sector conservador del partido?

Es evidente que el antiguo PSOE ha envejecido mal en democracia, ¿tanto pesan sus mochilas para no haberlas vaciado y aireado?

¿Cree que es justo el trato que depara al Podemos que fue indispensable para formar el gobierno progresista que ha logrado meritorios avances sociales? Nunca los quiso, le costó un motín interno y una expulsión sumarísima. Pero fue su valentía en remontar lo que le redimió. Habrá que echarse otra vez a la carretera, y no solo a la de los medios hostiles, a la que soluciona problemas hondos para hacer de este país lo que debe ser.

El feminismo no se puede parar y, en efecto, el PP entregado a Vox nos ha devuelto a las cavernas. Sea justo y convincente. Tendrá así muchas mujeres -y hombres- a su lado. Ceder siempre es la antesala de ceder más, lo he comprobado.

Insista en decir a los desfavorecidos que se inoculan bulos cada día desde prensa, radios y televisiones que su vida se compone de muchos más valores, y que los descompone el odio. Es patético el uso y abuso de ETA, Bildu, el independentismo catalán. Le apoyamos en la razón y la valentía. Muéstreles que se han arbitrado leyes y medidas para protegerlos y que con seguridad se las va a cargar -también- un gobierno de ultraderecha en la Moncloa, dado que se han opuesto a todo. Lo han dicho, ya. Las pensiones, y el resto va detrás. Hay que usar el cerebro para ver y deducir.

Vuelvo a la justicia. No se pueden dejar abandonadas a las familias de los ancianos muertos en los geriátricos sin asistencia médica. ¿Qué ha hecho la Fiscalía que es del Estado para defendernos a todos?

Ciertamente, si me pongo a cuestionar algunas de sus actuaciones, entraría en otro tono, pero no nos lo podemos permitir, es momento de realismo y de ser prácticos. Le plantearía muchas más cuestiones, y no hay tiempo ahora mismo ni de ponerlas en marcha. Puede que sí para garantizarlas en un futuro. Vea qué puede hacer y prometer con verdad para librar de tanta indefensión como sienten muchos ciudadanos ante este descalabro democrático al que estamos asistiendo con los pactos institucionales del PP, ávido de hacerse con la llave de la caja fuerte de nuestros impuestos.

Esto no es una entrevista, son preguntas. Mientras escribía, he visto que, además, quería hablar de asuntos más personales porque trascienden a toda la ciudadanía. Hay muchas más, y se las haría si pudiera la gente sana, gente normal que no cobra por mentir. No caiga en la trampa de la frialdad que le atribuyen. Esta gente critica tanto o más las lágrimas y la eclosión de los sentimientos en aquellos que considera sus enemigos.

Me he pasado a la segunda persona. Del singular. Por serlo. Pedro, has mostrado sobrado arrojo en varias ocasiones señaladas. Hay que ser valiente y con alma, en favor también de quienes no pueden serlo. No imaginas lo difícil que resultó remontar el franquismo y más siendo mujer. Para encima encontrarnos otra vez en la boca de este infierno. Hubo que hacer justicia y no se hizo. Cuando toca, no puede eludirse.

Lo peor fue dejar impune el franquismo, y de aquella dejación, este barrizal. De eso saben mucho los jarrones chinos de tu partido. Así que más Zapatero, menos González y ni una gota de Alfonso Guerra. Y es que hasta duro fuego amigo has padecido. Por cierto, esto ya lo previó Leonard Cohen cuando dijo: “A veces uno sabe de qué lado estar simplemente viendo quiénes están del otro lado”. Y funciona.

Millones de personas en este país no pueden esperar, no podemos esperar que pase un ciclo ultra. Yo me aplico muchas veces el dicho “de perdidos al río” y me lanzo al agua. De nuevo la valentía y la libertad de soltar ataduras si se puede. Cuando el dolor o la incertidumbre aprietan, escribo. Por si te sirve. En esa tesitura, lo que ha de hacer un gobernante es gobernar.