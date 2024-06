Diez años de reinado ejemplar

Hoy se cumplen los primeros diez años del reinado del actual monarca. El rey tomó la responsabilidad de la corona en un momento especialmente difícil para la institución y para el país, en días cruciales de nuestra historia reciente, y no han estado exentos de sobresaltos estos diez años. Ha sido esta una década decisiva y fundamental para España, durante la cual el rey ha conseguido serlo de todos los españoles. Diez años en los que la monarquía ha demostrado ser un gran elemento de racionalidad frente a los bandazos que han comprometido la vida del país. La corona es hoy la primera de las instituciones y la garantía de libertad para todo el conjunto de instituciones que forma el entramado de la sociedad.

En estos diez años el rey, que se ha mostrado siempre como rey de todos, ha ejercido como efectivo y prudente árbitro de los intereses encontrados de la sociedad española. La actitud del rey ha sido la mejor en cada momento; se han sumado en su figura el peso de la institución y la acción personal. Bajo su reinado, la corona es hoy el primer fundamento de la unidad y estabilidad nacional y la garantía de libertad para todas las instituciones que forman el entramado de la sociedad española.

Hoy el rey aparece ante los españoles envuelto en un aura de popularidad. Y por otra parte, junto a esa enorme popularidad en España, el prestigio internacional del rey es inmenso. Nuestro monarca puede mirar estos diez años con la satisfacción del deber amplia y generosamente cumplido. Gracias, majestad.

(Perdón, perdón. Me pilló el décimo aniversario de la coronación de Felipe VI sin nada preparado, y no quería quedarme atrás en la celebración que este miércoles llenará de entusiasmo monárquico los medios españoles. Así que para salir al paso he tirado de hemeroteca, que total, visto un rey, vistos todos. Los párrafos anteriores son un corta y pega de artículos, editoriales y declaraciones publicadas… en noviembre de 1985. Cuando se cumplían diez años de reinado, sí, pero de Juan Carlos I. Ya sé, aquel rey nos acabó saliendo rana, pero qué iban a saber los dirigentes políticos y periodistas de entonces cómo se acabaría torciendo el rey ejemplar, qué otra cosa podían hacer que ensalzarlo, aplaudir y agradecerle. Nada que ver con su hijo, tranquilos. Nadie releerá dentro de treinta o cuarenta años lo dicho y escrito en este 2024 y se sentirá avergonzado, porque aunque visto un rey, vistos todos, lo sucedido con el padre no pasará con el hijo. Que no, tranquilos. Estoy seguro de que la democracia española ha aprendido de los errores y ahora fiscaliza más al rey y a su familia, aumentando la transparencia de la institución. ¿Verdad que sí? Venga, viva el rey).