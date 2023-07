El motivo por el que habrá gobierno de coalición progresista tras el 23J

Yo ya he hecho mi porra para el 23J, y ahí va mi pronóstico: la derecha y la ultraderecha, PP y Vox, no conseguirán la mayoría el próximo domingo, no reunirán suficientes escaños para gobernar. Por el contrario, PSOE y Sumar podrán reeditar el gobierno de coalición para cuatro años más, con el apoyo de otros partidos en la investidura. Aquí lo dejo escrito, para que me lo recordéis dentro de una semana.

¿Que en qué baso mi predicción? Buena pregunta. Te lo explico: he analizado a fondo las encuestas del último año y la media docena diaria de trackings de medios (tomando los datos en bruto y observando la tendencia y el promedio ponderado), y el resultado lo he aliñado con una abundante bibliografía sociológica, opiniones de reconocidos politólogos, antecedentes históricos, paralelismos con otros países, cartomancia, revelación durante el sueño y un capítulo de los Simpson donde ya lo predijeron.

Vale, me has pillado: no tengo razones de peso con los que sostener mi pronóstico. O sí, mira, tengo una, más decisiva que todas los anteriores: la derecha y la ultraderecha no van a ganar porque vamos a impedirlo. Así de simple. Porque los votantes contrarios a un gobierno de derecha y ultraderecha somos más. Porque vamos a votar en masa. Porque vas a votar. Sí, tú, el indeciso, no mires para otro lado. Y tú también, el desencantado con Sánchez. Y tú, el deprimido que todavía no se ha recuperado del 28M. Y tú, el derrotista que cree que no sirve de nada, que está todo perdido. Incluso tú, el izquierdista hipercrítico que recela de Sumar y todavía se está pensando la abstención, también tú vas a votar.

Si has mordido el anzuelo del título y has venido a leer este artículo, es porque tú también necesitas convencerte de que es posible. Llevas días buscando informaciones y opiniones que te sacudan el fatalismo, que desmientan el estado de ánimo dominante, la victoria de la derecha y la ultraderecha anunciada como si fuese un fenómeno meteorológico ante el que solo cabe abrir el paraguas. Llevas días necesitando que alguien te convenza de que el resultado del 23J no está escrito, que no es irremediable, que no estamos condenados a un gobierno reaccionario, que sigue habiendo opciones para la coalición progresista. Pues venga, yo soy tu hombre. Aquí tienes lo que buscabas. Pásalo.

Puede que todo esto te suene a whisful thinking, pensamiento positivo y tazas de Mr. Wonderful, un intento un poco burdo de elevar la moral de la tropa. Pues muy bien, no te digo que no. Pero si estas elecciones, como repiten los analistas, se juegan más en el terreno de las emociones que de la razón, y votar es hoy un estado de ánimo, tendremos que construir un estado de ánimo alternativo, elegir otras emociones, sobreponernos al derrotismo ambiental, que es condición necesaria para la victoria de la derecha y la ultraderecha. Convencernos de que somos más, muchos más (y no solo en la izquierda) quienes rechazamos una agenda ultra; y que somos más, muchos más, quienes queremos seguir avanzando en el camino que inició el gobierno de coalición en medio de todo tipo de dificultades. Que este país no se parece a esa caricatura negrísima que ya asoma en gobiernos autonómicos y ayuntamientos. Y que, a pesar del fatalismo y las decepciones, con la memoria de luchas pasadas y la imaginación del futuro que queremos, sin optimismo pero con esperanza, incluso sin ilusión pero con responsabilidad, vamos a votar y a ganar. Venga.