Acaba de salir publicado un artículo científico llamado "Covid-19 y las falsas dicotomías" que versa sobre la imposibilidad del ser humano de lidiar con la incertidumbre, con la falta de respuestas. El artículo trata sobre la infodemia y el papel de los medios de comunicación, políticos, científicos, pseudo expertos, para tratar la pandemia en términos dicotómicos ¿sanidad o economía? ¿confinamiento o reapertura? ¿sintomáticos o asintomáticos? ¿mascarilla sí o no? ¿reinfección o no? Y los autores afirman que es absolutamente imposible contestar con un sí o con un no a estas preguntas, no hay solución evidente, ni inmediata, porque la ciencia todavía está en proceso de investigación. Sin embargo, esta incertidumbre choca frontalmente con la necesidad de nuestro cerebro para lidiar con ella. Necesitamos seguridades, certidumbres y ahí ha estado la política, para ofrecer lo que no podía darnos la ciencia, a costa del rigor y la humildad.

