Agárrense que vienen curvas

Fantástica semblanza del aburrimiento nato, Sánchez exige a los catalanes independentistas cumplimiento de la ley por diálogo y a los 2 millones de catalanes o residentes que piden cambios en la financiación ni les dirige la palabra, campaña de elecciones donde los catalanes no independentistas y los independentistas que se conformarían con una interpretación del estatuto raspado sin raspar se sienten ninguneados por el líder socialista como si el único o principal problema de Catalunya fuera la independencia y no la financiación que es el punto de partida de la multiplicación de los independentistas, pero las encuestas diarias le deben decir que cuanto peor esté con Catalunya más votos sacará del hipotético centro que debe compartir con Errejon. Delante de él Ribera aparece en Catalunya con una actuación que le ayude tener credibilidad además de recuperar la imagen. Para ello paraliza el Parlament con una moción de censura que iba a perder desde el minuto uno y evita que los parlamentarios dejen de hacer su trabajo, que de todas maneras no harían, ya que están más preocupados con el "proces" el "antiproces" y la sentencia que con las leyes o las normas para la mejor convivencia que es por lo que cobran, ya sabemos posiblemente no hubieran hecho nada pero tampoco se trata de ponérselo más fácil.

Mientras Pablo Casado "el pescador" observa y realiza ajustes para pescar de Vox o de los acólitos de Ribera votos y repescar políticos moderados que le limpien la imagen patética de pactar con la extrema derecha, ya se sabe lo de a río revuelto ganancia de pescadores, observa tranquilamente como crecen sus expectativas de voto y como la jugada de Sánchez con piropos a Errejon le va a salir rana, como mínimo por ahora, en cuanto a ganancia de votos, posiblemente las posturas nacionalistas españolistas de Casado y Sánchez hagan que reciban por partes iguales las pérdidas de Ciudadanos, pero de la parroquia de los socialistas, descontenta con las decisiones del presidente, también muchos migrarán a Más país y Podemos.

Total que volveremos a estar igual los números no saldrán y si las tesis nacionalistas españolas se imponen no nos tenemos que extrañar en ver un gobierno del PPSOE o una situación donde los dos grandes, en busca del afianzamiento del bipartidismo, pacten la legislatura, si es así esta será dura y lo que muchos consideran el problema más determinante para convocar las elecciones, es decir la relación con Catalunya, lo único que hará es agravarse.