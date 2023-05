La abstención no es inocente

Que no te cuenten historias, lo cierto es que si tu pasiva abstención política para el próximo 28 de mayo está argumentada en solo decir de forma zángana, que “todos son iguales”, que me da igual quién mande“ o que ”la política no me interesa“, eres de derechas y muy de derechas.

Si simpatizas con esta ideología y no votas, es como si lo hicieras y “me alegro por ti”, pero si tienes una ideología más evolucionada y amor propio, vota al menos malo y no corras el riesgo de sentirte mal después del recuento, porque como poco, “quien hace lo que puede no está obligado a más”.